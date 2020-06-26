500 مختص يشاركون في فعالية مجمع إرادة بالدمام للوقاية من المخدرات

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

ينظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام فعالية للوقاية من المخدرات بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو، ويأتي في هذا العام 2020 تحت شعار (كلنا إرادة).

وأكدت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام أن الفعالية تنطلق بمشاركة أكثر من 500 من المختصين في مجال علاج الإدمان وتأهيل المتعافين، يناقشون موضوعات حاجة ضحايا المخدرات إلى طوق النجاة، وعلاقة الإدمان بالجريمة والتفكك الأسري، وهل الإدمان مرض أم انحراف، إضافة إلى دور القطاع الثالث في دعم المتعافين.

وأشارت إلى أن الفعالية ستكون عبر الاتصال المرئيب برنامج (ZOOM) بمشاركة أكثر من 500 متخصص في علاج الإدمان.

الجدير بالذكر أنه يمكن للراغبين المشاركة عن بُعد في الفعالية عبر برنامج الاتصال المرئي؛ وذلك للاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال علاج الإدمان، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.