"الحبوب": مليونا كيس دقيق بمستودعات شركات المطاحن جاهزة للأسواق

المؤسسة: الإنتاج اليومي يبلغ 270 ألف كيس وتزيد على حاجة المستهلكين

أفادت المؤسسة العامة للحبوب بأن إنتاج المطاحن اليومي يبلغ 270 ألف كيس دقيق، وهو العدد الذي يزيد على حاجة الاستهلاك اليومي للمملكة.

وأفادت المؤسسة في تغريدة على حسابها بـ "تويتر" اليوم، بأن مخزون الدقيق في مستودعات شركات المطاحن يبلغ مليونَي كيس جاهزة للضخ في السوق.