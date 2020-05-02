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غداً.. ندوة "عوالم ما بعد كورونا" في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

ضمن البرنامج الثقافي الهادف إلى زيادة فرص اكتساب المعرفة

تعقد ندوة "عوالم ما بعد كورونا.. اجتماعياً، ثقافياً، صحياً، معرفياً"، غداً الأحد في الفترة من الساعة 10.30 مساء إلى منتصف الليل، ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الذي تعقده عن بعد بشكل مستمر، وتستضيف خلاله العديد من الأسماء الفكرية والثقافية والأكاديمية والإعلامية.

وستتناول الندوة الأنماط المجتمعية، والتوجهات الثقافية، والسلوكيات الصحية، والتعليم عن بعد، وإدخال التقنية في الحياة العامة.

ويتحدث ضيوف الندوة الدكتور زياد الدريس الكاتب الصحفي والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدي اليونسكو سابقاً والدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى، والدكتور عبدالله الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية سابقا، والدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ اجتماعيات العلوم والمعرفة بجامعة الملك سعود، بينما يدير الندوة الدكتور فهد العليان.

يُذكر أن العديد من الندوات واللقاءات تعقد بمتابعة شريحة واسعة، وكان آخرها ندوة تجارب في ايجابيات العزلة، من تقديم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن أنشطة المشروع الوطني الثقافي لتجديد الصلة بين الكتاب والقراء، الهادف إلى خلق بيئة ثقافية دائمة لرفع المستوى الحضاري وزيادة فرص اكتساب المعرفة في مختلف اتجاهاتها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. ندوة "عوالم ما بعد كورونا" في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض
سبق

تعقد ندوة "عوالم ما بعد كورونا.. اجتماعياً، ثقافياً، صحياً، معرفياً"، غداً الأحد في الفترة من الساعة 10.30 مساء إلى منتصف الليل، ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الذي تعقده عن بعد بشكل مستمر، وتستضيف خلاله العديد من الأسماء الفكرية والثقافية والأكاديمية والإعلامية.

وستتناول الندوة الأنماط المجتمعية، والتوجهات الثقافية، والسلوكيات الصحية، والتعليم عن بعد، وإدخال التقنية في الحياة العامة.

ويتحدث ضيوف الندوة الدكتور زياد الدريس الكاتب الصحفي والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدي اليونسكو سابقاً والدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى، والدكتور عبدالله الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية سابقا، والدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ اجتماعيات العلوم والمعرفة بجامعة الملك سعود، بينما يدير الندوة الدكتور فهد العليان.

يُذكر أن العديد من الندوات واللقاءات تعقد بمتابعة شريحة واسعة، وكان آخرها ندوة تجارب في ايجابيات العزلة، من تقديم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن أنشطة المشروع الوطني الثقافي لتجديد الصلة بين الكتاب والقراء، الهادف إلى خلق بيئة ثقافية دائمة لرفع المستوى الحضاري وزيادة فرص اكتساب المعرفة في مختلف اتجاهاتها.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
04:33 PM

غداً.. ندوة "عوالم ما بعد كورونا" في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

ضمن البرنامج الثقافي الهادف إلى زيادة فرص اكتساب المعرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد ندوة "عوالم ما بعد كورونا.. اجتماعياً، ثقافياً، صحياً، معرفياً"، غداً الأحد في الفترة من الساعة 10.30 مساء إلى منتصف الليل، ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الذي تعقده عن بعد بشكل مستمر، وتستضيف خلاله العديد من الأسماء الفكرية والثقافية والأكاديمية والإعلامية.

وستتناول الندوة الأنماط المجتمعية، والتوجهات الثقافية، والسلوكيات الصحية، والتعليم عن بعد، وإدخال التقنية في الحياة العامة.

ويتحدث ضيوف الندوة الدكتور زياد الدريس الكاتب الصحفي والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدي اليونسكو سابقاً والدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى، والدكتور عبدالله الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية سابقا، والدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ اجتماعيات العلوم والمعرفة بجامعة الملك سعود، بينما يدير الندوة الدكتور فهد العليان.

يُذكر أن العديد من الندوات واللقاءات تعقد بمتابعة شريحة واسعة، وكان آخرها ندوة تجارب في ايجابيات العزلة، من تقديم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن أنشطة المشروع الوطني الثقافي لتجديد الصلة بين الكتاب والقراء، الهادف إلى خلق بيئة ثقافية دائمة لرفع المستوى الحضاري وزيادة فرص اكتساب المعرفة في مختلف اتجاهاتها.

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