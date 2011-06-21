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بميدان الملك خالد بالطائف .. الخيالة السعودية أمل فيصل تشارك في تتويج الفائزين

من خلال مهرجان الأمير سعود بن سلمان لسباقات الخيل

شاركت الخيالة أمل فيصل (أول خيالة سعودية في سباقات السرعة) في مهرجان الأمير سعود بن سلمان لسباقات الخيل بميدان الملك خالد بالطائف، بتتويج الفائزين في أشواط المهرجان ، ضمن الفعالية التي قدمها الأمير سعود بن سلمان كدعم للفروسية السعودية بالتعاون مع نادي سباقات الخيل.

من جانب آخر عبّر الأمير بندر بن خالد رئيس الهيئة الفروسية عن سعادته بنجاح المهرجان شاكرًا للأمير سعود بن سلمان عن تلك البادرة الكريمة التي قدمها واعتبرها نموذجًا يُحتذى به متمنيًا من الأمراء ورجال الأعمال تقديم مثيلها في الأشواط القادمة.

وتعد الخيالة السعودية أمل فيصل أول خيالة حصلت على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل في ميدان الملك عبد العزيز الدولي ديسمبر الماضي 2020 ، وعلى الصعيد المحلي أيضًا تعد أول خيالة حاصلة على الرخصة من ميدان الجنادرية.

يُذكر أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن العام الماضي عن التعاقد مع الخيالة أمل فيصل رسميًا لتكون أول فارسة سعودية في سباقات السرعة، حيث يعد الإسطبل الوحيد في نادي سباقات الخيل المتعاقد مع فتاة رسميًا حتى الآن في هذه الرياضة الصعبة بتحدياتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بميدان الملك خالد بالطائف .. الخيالة السعودية أمل فيصل تشارك في تتويج الفائزين
سبق

شاركت الخيالة أمل فيصل (أول خيالة سعودية في سباقات السرعة) في مهرجان الأمير سعود بن سلمان لسباقات الخيل بميدان الملك خالد بالطائف، بتتويج الفائزين في أشواط المهرجان ، ضمن الفعالية التي قدمها الأمير سعود بن سلمان كدعم للفروسية السعودية بالتعاون مع نادي سباقات الخيل.

من جانب آخر عبّر الأمير بندر بن خالد رئيس الهيئة الفروسية عن سعادته بنجاح المهرجان شاكرًا للأمير سعود بن سلمان عن تلك البادرة الكريمة التي قدمها واعتبرها نموذجًا يُحتذى به متمنيًا من الأمراء ورجال الأعمال تقديم مثيلها في الأشواط القادمة.

وتعد الخيالة السعودية أمل فيصل أول خيالة حصلت على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل في ميدان الملك عبد العزيز الدولي ديسمبر الماضي 2020 ، وعلى الصعيد المحلي أيضًا تعد أول خيالة حاصلة على الرخصة من ميدان الجنادرية.

يُذكر أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن العام الماضي عن التعاقد مع الخيالة أمل فيصل رسميًا لتكون أول فارسة سعودية في سباقات السرعة، حيث يعد الإسطبل الوحيد في نادي سباقات الخيل المتعاقد مع فتاة رسميًا حتى الآن في هذه الرياضة الصعبة بتحدياتها.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
09:30 PM

بميدان الملك خالد بالطائف .. الخيالة السعودية أمل فيصل تشارك في تتويج الفائزين

من خلال مهرجان الأمير سعود بن سلمان لسباقات الخيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شاركت الخيالة أمل فيصل (أول خيالة سعودية في سباقات السرعة) في مهرجان الأمير سعود بن سلمان لسباقات الخيل بميدان الملك خالد بالطائف، بتتويج الفائزين في أشواط المهرجان ، ضمن الفعالية التي قدمها الأمير سعود بن سلمان كدعم للفروسية السعودية بالتعاون مع نادي سباقات الخيل.

من جانب آخر عبّر الأمير بندر بن خالد رئيس الهيئة الفروسية عن سعادته بنجاح المهرجان شاكرًا للأمير سعود بن سلمان عن تلك البادرة الكريمة التي قدمها واعتبرها نموذجًا يُحتذى به متمنيًا من الأمراء ورجال الأعمال تقديم مثيلها في الأشواط القادمة.

وتعد الخيالة السعودية أمل فيصل أول خيالة حصلت على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل في ميدان الملك عبد العزيز الدولي ديسمبر الماضي 2020 ، وعلى الصعيد المحلي أيضًا تعد أول خيالة حاصلة على الرخصة من ميدان الجنادرية.

يُذكر أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن العام الماضي عن التعاقد مع الخيالة أمل فيصل رسميًا لتكون أول فارسة سعودية في سباقات السرعة، حيث يعد الإسطبل الوحيد في نادي سباقات الخيل المتعاقد مع فتاة رسميًا حتى الآن في هذه الرياضة الصعبة بتحدياتها.

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