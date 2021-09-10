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أمانة جدة تُغلق محلّ حلاقة مخالفًا للاشتراطات في "السلامة"

مواطن رصد الإهمال وسارع بالإبلاغ.. ومراقبو البلدية تفاعلوا

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم محل حلاقة بحي السلامة شمال المحافظة؛ لعدم توفر الاشتراطات الصحية، وطبقت بحقه الأنظمة.

ووفقًا لمصادر "سبق": فإن مواطنًا رصد، اليوم، مخالفات أبرزها إهمال الوافد الذي يعمل بالمحل لتطبيق "توكلنا" الذي بموجبه تتم معرفة سلامة الشخص الصحية.

ووجه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري بإيفاد مراقبين للموقع والتأكد من رصد المواطن للواقعة.

وبعد ساعات قليلة من ورود البلاغ تم بالفعل رصد عدم تعليق الحلاق للكارت، وعدم طلب توكلنا، وعدم قياس الحرارة، وعدم تشغيل جهاز التعقيم، وعدم نظافة الأجهزة.

يأتي ذلك مع الحملات التي تشنها البلديات الفرعية بالمحافظة بهدف تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تُغلق محلّ حلاقة مخالفًا للاشتراطات في "السلامة"
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم محل حلاقة بحي السلامة شمال المحافظة؛ لعدم توفر الاشتراطات الصحية، وطبقت بحقه الأنظمة.

ووفقًا لمصادر "سبق": فإن مواطنًا رصد، اليوم، مخالفات أبرزها إهمال الوافد الذي يعمل بالمحل لتطبيق "توكلنا" الذي بموجبه تتم معرفة سلامة الشخص الصحية.

ووجه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري بإيفاد مراقبين للموقع والتأكد من رصد المواطن للواقعة.

وبعد ساعات قليلة من ورود البلاغ تم بالفعل رصد عدم تعليق الحلاق للكارت، وعدم طلب توكلنا، وعدم قياس الحرارة، وعدم تشغيل جهاز التعقيم، وعدم نظافة الأجهزة.

يأتي ذلك مع الحملات التي تشنها البلديات الفرعية بالمحافظة بهدف تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:29 PM

أمانة جدة تُغلق محلّ حلاقة مخالفًا للاشتراطات في "السلامة"

مواطن رصد الإهمال وسارع بالإبلاغ.. ومراقبو البلدية تفاعلوا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
779

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم محل حلاقة بحي السلامة شمال المحافظة؛ لعدم توفر الاشتراطات الصحية، وطبقت بحقه الأنظمة.

ووفقًا لمصادر "سبق": فإن مواطنًا رصد، اليوم، مخالفات أبرزها إهمال الوافد الذي يعمل بالمحل لتطبيق "توكلنا" الذي بموجبه تتم معرفة سلامة الشخص الصحية.

ووجه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري بإيفاد مراقبين للموقع والتأكد من رصد المواطن للواقعة.

وبعد ساعات قليلة من ورود البلاغ تم بالفعل رصد عدم تعليق الحلاق للكارت، وعدم طلب توكلنا، وعدم قياس الحرارة، وعدم تشغيل جهاز التعقيم، وعدم نظافة الأجهزة.

يأتي ذلك مع الحملات التي تشنها البلديات الفرعية بالمحافظة بهدف تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

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