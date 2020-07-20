يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، "تنمية" صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم؛ وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.
مواصلة صرف تعويضات أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع نيوم
بمقر الإمارة وعبر البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية"
يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، "تنمية" صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم؛ وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.نيوم
اعلان
مواصلة صرف تعويضات أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع نيومبدر الجبل سبق 2020-07-20
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:31 AM
مواصلة صرف تعويضات أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع نيوم
بمقر الإمارة وعبر البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية"
يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، "تنمية" صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم؛ وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,909
91 مليار ..
29 يناير
19,388
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,018
53.8 مليار
31 يوليو
44,175
يبيع العسل بلسان خل...!
عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة
حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا
غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل
ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية
أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر
جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي
علي آل شرمة
أكسجين السياحة
ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟
حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!
غسان محمد عسيلان