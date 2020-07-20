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مواصلة صرف تعويضات أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع نيوم

بمقر الإمارة وعبر البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية"

يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، "تنمية" صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم؛ وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.

نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواصلة صرف تعويضات أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع نيوم
سبق

يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، "تنمية" صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم؛ وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:31 AM

مواصلة صرف تعويضات أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع نيوم

بمقر الإمارة وعبر البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية"

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بدر الجبل - تبوك
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4,407

يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، "تنمية" صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم؛ وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.

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