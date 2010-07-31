النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

سأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الملك بموفور الصحة والعافية ودوام العزة

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بموفور الصحة والعافية ودوام العزة والتمكين.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد الأمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وينعم بالصحة والعافية والعزة والسداد.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بموفور الصحة والعافية ودوام العزة والتمكين.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد الأمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وينعم بالصحة والعافية والعزة والسداد.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
08:33 AM

وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

سأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الملك بموفور الصحة والعافية ودوام العزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
376

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بموفور الصحة والعافية ودوام العزة والتمكين.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد الأمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وينعم بالصحة والعافية والعزة والسداد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,098
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,312

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة