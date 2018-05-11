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الأردن: حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بالمركبات

قالت: اعتباراً من غد سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين حتى 7 مساء

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام.
ولفت العضايلة إلى أنه اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء.

ووفق روسيا اليوم لفت العضايلة في المقابل إلى أنه سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.

وأشار العضايلة إلى أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 562 إصابة.

الأردن حظر شامل

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الأردن: حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بالمركبات
سبق

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام.
ولفت العضايلة إلى أنه اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء.

ووفق روسيا اليوم لفت العضايلة في المقابل إلى أنه سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.

وأشار العضايلة إلى أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 562 إصابة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:55 PM

الأردن: حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بالمركبات

قالت: اعتباراً من غد سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين حتى 7 مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام.
ولفت العضايلة إلى أنه اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء.

ووفق روسيا اليوم لفت العضايلة في المقابل إلى أنه سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.

وأشار العضايلة إلى أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 562 إصابة.

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