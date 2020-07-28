وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1.710، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 54.

سجّل لبنان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، بينهم 133 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4.023 إصابةً.

141 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 4.023 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-28 سجّل لبنان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، بينهم 133 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4.023 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت 8.036 فحصاً للفيروس. وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1.710، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 54.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 09:13 PM

141 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 4.023 عدد الوفيات بالفيروس بلغ 54





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سجّل لبنان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، بينهم 133 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4.023 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت 8.036 فحصاً للفيروس.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1.710، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 54.