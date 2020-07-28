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141 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 4.023

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 54

سجّل لبنان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، بينهم 133 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4.023 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت 8.036 فحصاً للفيروس.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1.710، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 54.

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141 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 4.023
سبق

سجّل لبنان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، بينهم 133 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4.023 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت 8.036 فحصاً للفيروس.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1.710، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 54.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:13 PM

141 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 4.023

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 54

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، بينهم 133 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4.023 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت 8.036 فحصاً للفيروس.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1.710، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 54.

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