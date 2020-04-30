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عبر منصة وقفي.. "إخاء" تطلق خدمة التبرع لصندوق "الإنماء" لرعاية الأيتام

يستهدف دعم أكثر من 2500 يتيم ويتيمة من ذوى الاحتياجات الخاصة

دعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الأفراد والمؤسسات لدعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وذلك من خلال التبرع عبر منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف على الرابط التالى:

https://mobile.waqfy.sa/mortmains/5e9eb5b2cce00?referrals=

وكانت مؤسسة "إخاء" قد أطلقت صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام العام الماضي بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً، توقف وحداته لصالح «إخاء»، ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.

ويستهدف صندوق الإنماء الوقفي دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة؛ حيث سيعود ريعه على تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأكثر من 2500 يتيم ويتيمة، إضافة إلى باقة من الخدمات المتنوعة، اشتملت على السكن، والتعليم، والصحة، وريادة الأعمال، وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى برامج التوظيف والتأهيل والتدريب، والدعم الأسري والنفسي.

المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر منصة وقفي.. "إخاء" تطلق خدمة التبرع لصندوق "الإنماء" لرعاية الأيتام
سبق

دعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الأفراد والمؤسسات لدعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وذلك من خلال التبرع عبر منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف على الرابط التالى:

https://mobile.waqfy.sa/mortmains/5e9eb5b2cce00?referrals=

وكانت مؤسسة "إخاء" قد أطلقت صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام العام الماضي بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً، توقف وحداته لصالح «إخاء»، ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.

ويستهدف صندوق الإنماء الوقفي دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة؛ حيث سيعود ريعه على تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأكثر من 2500 يتيم ويتيمة، إضافة إلى باقة من الخدمات المتنوعة، اشتملت على السكن، والتعليم، والصحة، وريادة الأعمال، وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى برامج التوظيف والتأهيل والتدريب، والدعم الأسري والنفسي.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:42 PM

عبر منصة وقفي.. "إخاء" تطلق خدمة التبرع لصندوق "الإنماء" لرعاية الأيتام

يستهدف دعم أكثر من 2500 يتيم ويتيمة من ذوى الاحتياجات الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الأفراد والمؤسسات لدعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وذلك من خلال التبرع عبر منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف على الرابط التالى:

https://mobile.waqfy.sa/mortmains/5e9eb5b2cce00?referrals=

وكانت مؤسسة "إخاء" قد أطلقت صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام العام الماضي بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً، توقف وحداته لصالح «إخاء»، ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.

ويستهدف صندوق الإنماء الوقفي دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة؛ حيث سيعود ريعه على تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأكثر من 2500 يتيم ويتيمة، إضافة إلى باقة من الخدمات المتنوعة، اشتملت على السكن، والتعليم، والصحة، وريادة الأعمال، وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى برامج التوظيف والتأهيل والتدريب، والدعم الأسري والنفسي.

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