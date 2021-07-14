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"الموارد البشرية" بمكة تدشّن حملة الأضاحي في المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر المنصة بكل سهولة ويسر

دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة فهد بن رقوش؛ اليوم الأربعاء، الحملة التسويقية للأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالقادر تنكل؛ وأعضاء المجلس، ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني؛ وقيادات التنمية بالفرع.

وتشتمل الحملة التسويقية التي انطلقت في المنطقة والمراكز التجارية المعروفة وبالمحافظات، على منشورات تعريفية بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة "تبرع" بكل سهولة ويسر.

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"الموارد البشرية" بمكة تدشّن حملة الأضاحي في المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"
سبق

دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة فهد بن رقوش؛ اليوم الأربعاء، الحملة التسويقية للأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالقادر تنكل؛ وأعضاء المجلس، ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني؛ وقيادات التنمية بالفرع.

وتشتمل الحملة التسويقية التي انطلقت في المنطقة والمراكز التجارية المعروفة وبالمحافظات، على منشورات تعريفية بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة "تبرع" بكل سهولة ويسر.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:15 PM

"الموارد البشرية" بمكة تدشّن حملة الأضاحي في المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر المنصة بكل سهولة ويسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة فهد بن رقوش؛ اليوم الأربعاء، الحملة التسويقية للأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالقادر تنكل؛ وأعضاء المجلس، ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني؛ وقيادات التنمية بالفرع.

وتشتمل الحملة التسويقية التي انطلقت في المنطقة والمراكز التجارية المعروفة وبالمحافظات، على منشورات تعريفية بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة "تبرع" بكل سهولة ويسر.

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