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"تركي بن طلال" يثمّن تفوق مركز اضطرابات النمو والسلوك بصحة بيشة

حصد المركز الأول على مستوى مراكز المملكة بمؤشرات "تجربة المريض"

ثمّن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حصول مركز اضطرابات النمو والسلوك بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة على المركز الأول على مستوى مراكز المملكة في مؤشرات الربع الثاني لبرنامج تجربة المريض الذي يقيس مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير المنطقة أن الدعم الذي يتلقاه القطاع الصحي في المملكة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهم في تحقيق نمو متسارع ونشر كبير للخدمات الصحية بكل أنواعها، مع متابعة وتفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقدّم أمير منطقة عسير الشكر للعاملين في مركز اضطرابات النمو والسلوك ببيشة على تقديم تجربة متميزة للمريض بتطبيق معايير عملية وممارسات إنسانية تستحق التقدير.

فيما رفع مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني شكره وتقديره لمدير منطقة عسير لمتابعته المستمرة واهتمامه بالممارسين الصحيين من أبناء الوطن، وقدم شكره لوزير الصحة لحرصه على تشغيل المركز ودعمه بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة، مشيدًا بالجهود المميزة التي يبذلها فريق العمل في المركز لخدمة المرضى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تركي بن طلال" يثمّن تفوق مركز اضطرابات النمو والسلوك بصحة بيشة
سبق

ثمّن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حصول مركز اضطرابات النمو والسلوك بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة على المركز الأول على مستوى مراكز المملكة في مؤشرات الربع الثاني لبرنامج تجربة المريض الذي يقيس مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير المنطقة أن الدعم الذي يتلقاه القطاع الصحي في المملكة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهم في تحقيق نمو متسارع ونشر كبير للخدمات الصحية بكل أنواعها، مع متابعة وتفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقدّم أمير منطقة عسير الشكر للعاملين في مركز اضطرابات النمو والسلوك ببيشة على تقديم تجربة متميزة للمريض بتطبيق معايير عملية وممارسات إنسانية تستحق التقدير.

فيما رفع مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني شكره وتقديره لمدير منطقة عسير لمتابعته المستمرة واهتمامه بالممارسين الصحيين من أبناء الوطن، وقدم شكره لوزير الصحة لحرصه على تشغيل المركز ودعمه بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة، مشيدًا بالجهود المميزة التي يبذلها فريق العمل في المركز لخدمة المرضى.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
09:16 PM

"تركي بن طلال" يثمّن تفوق مركز اضطرابات النمو والسلوك بصحة بيشة

حصد المركز الأول على مستوى مراكز المملكة بمؤشرات "تجربة المريض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ثمّن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حصول مركز اضطرابات النمو والسلوك بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة على المركز الأول على مستوى مراكز المملكة في مؤشرات الربع الثاني لبرنامج تجربة المريض الذي يقيس مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير المنطقة أن الدعم الذي يتلقاه القطاع الصحي في المملكة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهم في تحقيق نمو متسارع ونشر كبير للخدمات الصحية بكل أنواعها، مع متابعة وتفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقدّم أمير منطقة عسير الشكر للعاملين في مركز اضطرابات النمو والسلوك ببيشة على تقديم تجربة متميزة للمريض بتطبيق معايير عملية وممارسات إنسانية تستحق التقدير.

فيما رفع مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني شكره وتقديره لمدير منطقة عسير لمتابعته المستمرة واهتمامه بالممارسين الصحيين من أبناء الوطن، وقدم شكره لوزير الصحة لحرصه على تشغيل المركز ودعمه بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة، مشيدًا بالجهود المميزة التي يبذلها فريق العمل في المركز لخدمة المرضى.

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