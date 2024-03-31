قضية "عقد عوض".. أشهر حلقات تنافس قطبي العاصمة خارج الملعب في السنوات الأخيرة

تعتبر قضية اللاعب عوض خميس أشهر القضايا التي أحدثت منافسة شرسة بين قطبي العاصمة السعودية الرياض الهلال والنصر خلال السنوات الماضية، وذلك نظرًا لتعقد الأمور القانونية في القضية وبقاء القضية قيد التحقيق والاستجوابات لفترة طويلة.

وكان منشأ القضية دخول اللاعب الذي يلعب لصالح النصر في الفترة الحرة والتي تتيح له الانتقال دون الحاجة للرجوع لإدارة ناديه النصر مما مكن إدارة الهلال بقيادة نواف بن سعد من الحصول على توقيع اللاعب بتاريخ 9 فبراير 2017م، ولكن اللاعب قرر العودة عن قراره وفاجأ الوسط الرياضي بصورة أخرى مع رئيس نادي النصر فيصل بن تركي أثناء توقيع العقد بعد توقيعه عقده مع الهلال باثني عشر يومًا فقط، وتحديدًا يوم 21 فبراير 2017 ، وقد أحدث هذا التحول لغطًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية وظهرت تفسيرات متناقضة من بعض القانونية ومتابعات حثيثة من الإعلام لجلسات التحقيق مع اللاعب والناديين، ليحسم الاتحاد السعودي لكرة القدم تلك القضية الشائكة بتاريخ 24 أبريل 2017 بعدة قرارات:

إيقاف نادي النصر عن التسجيل فترة واحدة وتغريمة 500 ألف ريال، وتغريم نادي الهلال 500 ألف ريال، وإيقاف اللاعب عوض خميس لمدة 6 أشهر عن المشاركة في كافة البطولات التي يحق له المشاركة فيها وتغريمة 300 ألف ريال، وإيقاف غرم العمري وكيل اللاعب عوض خميس 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، كما قرر الاتحاد السعودي اعتماد تجديد عقد اللاعب عوض خميس مع ناديه النصر، هذا وقد سبق هذا القرار استقالة طارق التويجري الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من منصبه.