وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بتعديل نظام السرعات على طرقات منطقة الباحة، وزيادة السرعة المحددة في عدد من الطرق بمقدار 10-20 كيلو متر/ ساعة.

تعديل نظام السرعات في عدد من طرق الباحة عبدالعزيز الشهري سبق 2019-12-28 وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بتعديل نظام السرعات على طرقات منطقة الباحة، وزيادة السرعة المحددة في عدد من الطرق بمقدار 10-20 كيلو متر/ ساعة. وجاء التوجيه للجهات المعنية بتعديل نظام السرعات ليتم تطبيقها من 1/ 1/ 2020.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 06:14 PM

تعديل نظام السرعات في عدد من طرق الباحة يبدأ تطبيقها منذ بداية العام 2020





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وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بتعديل نظام السرعات على طرقات منطقة الباحة، وزيادة السرعة المحددة في عدد من الطرق بمقدار 10-20 كيلو متر/ ساعة.

وجاء التوجيه للجهات المعنية بتعديل نظام السرعات ليتم تطبيقها من 1/ 1/ 2020.