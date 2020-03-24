"غوميز" محترف "الهلال" يوجّه انتقادات لاذعة لمسؤولي نادٍ فرنسي

انتقد محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز مسؤولي ناديه السابق مارسيليا الفرنسي بسبب عدم تنفيذهم لطلباته وتجاهلها الأمر الذي أدى لتركه النادي.

ولعب غوميز في مارسيليا الفرنسي موسم 2016-2017، معاراً من فريق سوانزي سيتي الإنجليزي قبل أن يرحل منه لغلطة سراي التركي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "sporx" التركية: ”لم أشعر بأي ندم على رحيلي من مارسيليا.. يبدو أن مسؤولي النادي لم يكن لديهم الرغبة في مواصلة عملي معهم.. عندما رحلت عانوا كثيراً في الحصول على مهاجم".

وتابع تصريحاته قائلاً بأنه كان لديه طلبات لم يوافقوا عليها، وعندما نجحوا في الحصول على المهاجم كوستاس ميتروجلو أعطوه ما كان يطالب هو به.

واختتم قائلاً :"انتقلت من مارسيليا إلى غلطة سراي، وبالنظر إلى النجاحات التي حققتها مع الفريق التركي وحب الجماهير الذي حصلت عليه ستعرفون أني لم أندم على رحيلي من مارسيليا".

وينتهي عقد غوميز مع الهلال في يونيو القادم علماً بأن إدارة الهلال تبحث تجديد التعاقد معه وذكرت تقارير سابقة أن اللاعب يود العودة لناديه السابق غلطة سراي.