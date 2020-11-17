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أمير الباحة يبحث مع وزير المالية دعم المشاريع المتعثرة والاحتياجات المستقبلية للمنطقة

اللقاء استعرض السبل الكفيلة بدعم الاستثمارات

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم؛ وزير المالية محمد الجدعان، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وبحث أمير الباحة مع وزير المالية، احتياجات منطقة الباحة المستقبلية من المشروعات الخدمية، والسبل الكفيلة بدعم الاستثمارات بالمنطقة، كما تم استعراض المشاريع القائمة حالياً، ودعم المتعثر منها ليتم إنجازها، في ظل مسيرة البناء والنماء ورؤية المملكة 2030، التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنمية الباحة إنساناً ومكاناً.

وقدم الأمير حسام بن سعود شكره لوزير المالية، على ما أبداه من تجاوب وتفهم لاحتياجات المنطقة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

من جانبه أعرب الوزير الجدعان عن بالغ سروره وسعادته بزيارة أمير منطقة الباحة لوزارة المالية، مؤكداً على استمرارية التنسيق ما بين الوزارة وإمارة منطقة الباحة.

أمير الباحة وزير المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يبحث مع وزير المالية دعم المشاريع المتعثرة والاحتياجات المستقبلية للمنطقة
سبق

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم؛ وزير المالية محمد الجدعان، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وبحث أمير الباحة مع وزير المالية، احتياجات منطقة الباحة المستقبلية من المشروعات الخدمية، والسبل الكفيلة بدعم الاستثمارات بالمنطقة، كما تم استعراض المشاريع القائمة حالياً، ودعم المتعثر منها ليتم إنجازها، في ظل مسيرة البناء والنماء ورؤية المملكة 2030، التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنمية الباحة إنساناً ومكاناً.

وقدم الأمير حسام بن سعود شكره لوزير المالية، على ما أبداه من تجاوب وتفهم لاحتياجات المنطقة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

من جانبه أعرب الوزير الجدعان عن بالغ سروره وسعادته بزيارة أمير منطقة الباحة لوزارة المالية، مؤكداً على استمرارية التنسيق ما بين الوزارة وإمارة منطقة الباحة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
06:57 PM

أمير الباحة يبحث مع وزير المالية دعم المشاريع المتعثرة والاحتياجات المستقبلية للمنطقة

اللقاء استعرض السبل الكفيلة بدعم الاستثمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم؛ وزير المالية محمد الجدعان، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وبحث أمير الباحة مع وزير المالية، احتياجات منطقة الباحة المستقبلية من المشروعات الخدمية، والسبل الكفيلة بدعم الاستثمارات بالمنطقة، كما تم استعراض المشاريع القائمة حالياً، ودعم المتعثر منها ليتم إنجازها، في ظل مسيرة البناء والنماء ورؤية المملكة 2030، التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنمية الباحة إنساناً ومكاناً.

وقدم الأمير حسام بن سعود شكره لوزير المالية، على ما أبداه من تجاوب وتفهم لاحتياجات المنطقة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

من جانبه أعرب الوزير الجدعان عن بالغ سروره وسعادته بزيارة أمير منطقة الباحة لوزارة المالية، مؤكداً على استمرارية التنسيق ما بين الوزارة وإمارة منطقة الباحة.

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