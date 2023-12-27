"شؤون المسجد النبوي" تشارك في ندوة "هداية ووفادة"

وإشادة بما تبذله حكومة المملكة في خدمة الزائرين

شاركت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، في ندوة بعنوان: "المسجد النبوي الشريف هداية ووفادة"، والتي نظمها مجلس حي بئر عثمان -رضي الله عنه -.

حضر الندوة، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية، المستشار عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وعدد من المسؤولين في وكالة شؤون المسجد النبوي.

وألقى مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، كلمة أكد خلالها أن الوكالة تسعد بالمشاركة في مثل هذه الندوات لإبراز ما تبذله حكومة المملكة في خدمة زائري المسجد النبوي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة فيه.

كما تحدث خلال الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان: "نشر الهداية للعالمين"، عن الجهود العلمية والتوجيهية والإرشادية والثقافية وما تشهده من تطور في كل جوانبها، ومن ذلك الجانب التقني ونقل الدروس "عن بُعد"، ليستفيد منها القاصي والداني ويكون للمسجد النبوي أثره الواضح في نشر الهداية للناس في شتى أنحاء العالم.

وقال إن الوكالة تولي الجانب الإعلامي والعلاقات والشركات المجتمعية نصيبًا وافراً من الاهتمام، كون الإعلام لغة العصر وبه نستطيع إيصال الرسالة الصحيحة، والشراكات والعلاقات من الركائز الأساسية لتعزيز مبدأ التعاون والتشارك بين القطاعات والأفراد لتقديم أرقى وأجود الخدمات.

كما تحدث وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية، المستشار عبدالعزيز بن علي الأيوبي، في الجلسة الثانية من الندوة والتي كانت بعنوان "حسن الوفادة للقاصدين"، عن منظومة الأعمال والخدمات وعمل الوكالة وفق منهجية تطوير مستمر لهذه الخدمات، والحرص على التكامل مع شركاء الخدمة ودور المجتمع.

وأشار إلى أن ما نشهده اليوم من تطور في شتى المجالات بمسجد رسول الله، هو بفضل الله ثم بدعم قيادة هذه البلاد المباركة -حفظهم الله -.

وفي نهاية الندوة، كرم رئيس مجلس حي بئر عثمان الاجتماعي، الدكتور محمد بن أديب محمود عبدالسلام، الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وعبدالعزيز بن علي الأيوبي، مقدماً شكره الجزيل لهما لتلبيتهما الدعوة الكريمة والمشاركة في هذه الندوة.