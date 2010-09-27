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في اليوم الوطني.. عملية قلب مفتوح ناجحة تعيد النبض لمواطن بنجران

كان يعاني من صعوبة في التنفس وألم بالصدر

تمكّن بفضل الله فريق جراحة القلب في مستشفى الملك خالد في نجران، بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التسعين، من دعم الحياة لمريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وألم في الصدر.

وأُدخل المريض إلى قسم الطوارئ، وأظهرت الفحوصات اللازمة والقسطرة التشخيصية وجودَ تضييقات شديدة في الشرايين التاجية.

وبعد مناقشة الحالة من قبل فريق جراحة القلب والقسطرة كان القرار إنقاذ حياة المريض من خلال إجراء عملية قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية؛ كون التضييقات شديدة ومتكلّسة في كل الشرايين.

وأجرى الفريق العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله، والمريض حاليًّا في وضع صحي مستقرّ ويتلقّى الرعاية الصحية اللازمة.

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في اليوم الوطني.. عملية قلب مفتوح ناجحة تعيد النبض لمواطن بنجران
سبق

تمكّن بفضل الله فريق جراحة القلب في مستشفى الملك خالد في نجران، بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التسعين، من دعم الحياة لمريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وألم في الصدر.

وأُدخل المريض إلى قسم الطوارئ، وأظهرت الفحوصات اللازمة والقسطرة التشخيصية وجودَ تضييقات شديدة في الشرايين التاجية.

وبعد مناقشة الحالة من قبل فريق جراحة القلب والقسطرة كان القرار إنقاذ حياة المريض من خلال إجراء عملية قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية؛ كون التضييقات شديدة ومتكلّسة في كل الشرايين.

وأجرى الفريق العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله، والمريض حاليًّا في وضع صحي مستقرّ ويتلقّى الرعاية الصحية اللازمة.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
07:49 PM

في اليوم الوطني.. عملية قلب مفتوح ناجحة تعيد النبض لمواطن بنجران

كان يعاني من صعوبة في التنفس وألم بالصدر

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هادي آل كليب - نجران
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تمكّن بفضل الله فريق جراحة القلب في مستشفى الملك خالد في نجران، بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التسعين، من دعم الحياة لمريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وألم في الصدر.

وأُدخل المريض إلى قسم الطوارئ، وأظهرت الفحوصات اللازمة والقسطرة التشخيصية وجودَ تضييقات شديدة في الشرايين التاجية.

وبعد مناقشة الحالة من قبل فريق جراحة القلب والقسطرة كان القرار إنقاذ حياة المريض من خلال إجراء عملية قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية؛ كون التضييقات شديدة ومتكلّسة في كل الشرايين.

وأجرى الفريق العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله، والمريض حاليًّا في وضع صحي مستقرّ ويتلقّى الرعاية الصحية اللازمة.

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