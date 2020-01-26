"كراني" مودعاً الكتلة القطبية الباردة: غداً يعود الدفء
قال: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.
وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.
وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.
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"كراني" مودعاً الكتلة القطبية الباردة: غداً يعود الدفء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-26
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.
وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.
وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
11:10 AM
"كراني" مودعاً الكتلة القطبية الباردة: غداً يعود الدفء
قال: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.
وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.
وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.