افتتاح دورة الألعاب الخليجية السادسة للمرأة بالكويت

بمشاركة وفد سعودي تترأسه الأميرة نوف بنت خالد

افتتحت رسمياً مساء أمس الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون بدول الخليج العربي، وذلك في نادي سلوى الصباح الرياضي بدولة الكويت، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وحضور رئيسة اللجنة العليا المنظمة للدورة الشيخة نعيمة الأحمد الصباح ورئيسة الوفد السعودي الأميرة نوف بنت خالد ورؤساء الوفود المشاركة من ستة منتخبات تتنافس في 11 لعبة فردية وجماعية.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الكويتي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم مسيرة العرض للفرق المشاركة ثم تدشين منصة رياضة المرأة الخليجية، تلاه إعلان افتتاح البطولة واختتم الحفل بفقرة استعراضية.

وعبر راعي الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عن سعادته برعاية الحفل وقال: إن الرياضة تنعكس على أبناء المستقبل، مشدداً على أهميتها والحرص على الاهتمام بها وتطويرها.

من جانبها قالت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيسة اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة لرياضة المرأة: "سعيدة باكتمال العرس الخليجي بمشاركة المنتخب السعودي النسائي، وأشكر كل دول المجلس على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه الدورة، مضيفة أن الخليجيين يهتمون بالرياضة ويحرصون عليها، والدليل مشاركة الاتحادات والمنتخبات في هذه الدورة.

من جانبها عبرت الأميرة نوف بنت خالد عن سعادتها بما شاهدته من مستوى عال ومشرف من لاعبات المنتخب السعودي للمبارزة والسلة في اليوم الأول من الدورة.

وأضافت: "إن شاء الله نحقق نتائج إيجابية مشرفة ترفع علم السعودية في كل محفل من المحافل الخليجية والعربية والعالمية، ونحن الحمدلله في وطن متطور ومعطاء ويواكب النهضة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030م".

وكان المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات قد افتتح أولى المشاركات السعودية في الدورة عبر سارة السالمي ولين الفوزان وأسيل حلواني وقدمن نتائج إيجابية.

وفي منافسات كرة السلة دشن أخضر السيدات أولى مبارياته أمام الإمارات التي انتهت لصالح المنتخب الإماراتي، فيما تتواصل المنافسات في كرة السلة غداً الاثنين بمواجهة المنتخب السعودي مع المنتخب القطري والكويتي مع البحريني والإماراتي مع العُماني.

الجدير بالذكر أن المنتخبات السعودية تستكمل منافساتها اليوم الاثنين بمنافسات منتخب البولينج للفردي على ملعب اتحاد البولينج.

