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"جائحة كورونا" ترفع أسعار الكمامات عالمياً.. نسبة ارتفاعها تصل 1000%

شهدت أسعار الكمامات الطبية ارتفاعاً عالمياً حاداً حيث تضاعفت قيمتها لتصل نسبة ارتفاعها 1000٪؜ منذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك لزيادة الطلب عليها بشكل منقطع النظير من قبل المنشآت الصحية والأفراد في جميع دول العالم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد إنتاجها وتأثر سلاسل الإمداد بالجائحة العالمية.

ووفقاً لرصد بالبحث عن الكمامات في موقع علي بابا www.alibaba.com تبين وجود آلاف العروض بأنواع وجودات متفاوتة، وأسعار تبدأ من 0.60 ريال للكمامة الواحدة وحتى 1.50 ريال خلاف قيمة الشحن، ووجود حد أدنى للطلب لا يقل عن 5000 كمامة, فيما تباع الكمامات القماشية بأسعار متفاوتة تبدأ من 60 هللة وتصل إلى 11 ريالاً، بالإضافة لقيمة الشحن، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر مرتبط بالكمية، فكلما زادت الكمية ينخفض السعر.

أما عند البحث بالموقع الأشهر عالمياً www.amazon.com فتتفاوت الأسعار للعلبة التي تحتوي عدد 50 كمامة تتراوح أسعارها بين 1.5 ريال إلى 3.75 ريال للكمامة الواحدة، يضاف إليها قيمة الشحن، فيما تتراوح أسعار الكمامات القماشية بين 8 و75 ريالاً بالإضافة لقيمة الشحن.

كما تفاوتت أسعار الكمامات القماشية في بعض الأسواق العالمية من دولار واحد إلى ٥٠٠ دولار.

وخليجياً ارتفعت أسعار الكمامات بدولة الكويت ٥٠٪؜ حيث كانت تباع الكمامة في بداية الأزمة بـ١٠٠ فلس (١.٢ ريال) للكمامة الواحدة العادية، وارتفعت إلى ١٥٠ فلساً (١.٨ ريال).

وفي دبي، يظهر حساب حماية المستهلك من خلال نشرة مرصد الأسعار اليومية أن أسعار الكمامات تتراوح من 1 درهم إلى 2 درهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جائحة كورونا" ترفع أسعار الكمامات عالمياً.. نسبة ارتفاعها تصل 1000%
سبق

شهدت أسعار الكمامات الطبية ارتفاعاً عالمياً حاداً حيث تضاعفت قيمتها لتصل نسبة ارتفاعها 1000٪؜ منذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك لزيادة الطلب عليها بشكل منقطع النظير من قبل المنشآت الصحية والأفراد في جميع دول العالم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد إنتاجها وتأثر سلاسل الإمداد بالجائحة العالمية.

ووفقاً لرصد بالبحث عن الكمامات في موقع علي بابا www.alibaba.com تبين وجود آلاف العروض بأنواع وجودات متفاوتة، وأسعار تبدأ من 0.60 ريال للكمامة الواحدة وحتى 1.50 ريال خلاف قيمة الشحن، ووجود حد أدنى للطلب لا يقل عن 5000 كمامة, فيما تباع الكمامات القماشية بأسعار متفاوتة تبدأ من 60 هللة وتصل إلى 11 ريالاً، بالإضافة لقيمة الشحن، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر مرتبط بالكمية، فكلما زادت الكمية ينخفض السعر.

أما عند البحث بالموقع الأشهر عالمياً www.amazon.com فتتفاوت الأسعار للعلبة التي تحتوي عدد 50 كمامة تتراوح أسعارها بين 1.5 ريال إلى 3.75 ريال للكمامة الواحدة، يضاف إليها قيمة الشحن، فيما تتراوح أسعار الكمامات القماشية بين 8 و75 ريالاً بالإضافة لقيمة الشحن.

كما تفاوتت أسعار الكمامات القماشية في بعض الأسواق العالمية من دولار واحد إلى ٥٠٠ دولار.

وخليجياً ارتفعت أسعار الكمامات بدولة الكويت ٥٠٪؜ حيث كانت تباع الكمامة في بداية الأزمة بـ١٠٠ فلس (١.٢ ريال) للكمامة الواحدة العادية، وارتفعت إلى ١٥٠ فلساً (١.٨ ريال).

وفي دبي، يظهر حساب حماية المستهلك من خلال نشرة مرصد الأسعار اليومية أن أسعار الكمامات تتراوح من 1 درهم إلى 2 درهم.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:17 PM

"جائحة كورونا" ترفع أسعار الكمامات عالمياً.. نسبة ارتفاعها تصل 1000%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت أسعار الكمامات الطبية ارتفاعاً عالمياً حاداً حيث تضاعفت قيمتها لتصل نسبة ارتفاعها 1000٪؜ منذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك لزيادة الطلب عليها بشكل منقطع النظير من قبل المنشآت الصحية والأفراد في جميع دول العالم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد إنتاجها وتأثر سلاسل الإمداد بالجائحة العالمية.

ووفقاً لرصد بالبحث عن الكمامات في موقع علي بابا www.alibaba.com تبين وجود آلاف العروض بأنواع وجودات متفاوتة، وأسعار تبدأ من 0.60 ريال للكمامة الواحدة وحتى 1.50 ريال خلاف قيمة الشحن، ووجود حد أدنى للطلب لا يقل عن 5000 كمامة, فيما تباع الكمامات القماشية بأسعار متفاوتة تبدأ من 60 هللة وتصل إلى 11 ريالاً، بالإضافة لقيمة الشحن، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر مرتبط بالكمية، فكلما زادت الكمية ينخفض السعر.

أما عند البحث بالموقع الأشهر عالمياً www.amazon.com فتتفاوت الأسعار للعلبة التي تحتوي عدد 50 كمامة تتراوح أسعارها بين 1.5 ريال إلى 3.75 ريال للكمامة الواحدة، يضاف إليها قيمة الشحن، فيما تتراوح أسعار الكمامات القماشية بين 8 و75 ريالاً بالإضافة لقيمة الشحن.

كما تفاوتت أسعار الكمامات القماشية في بعض الأسواق العالمية من دولار واحد إلى ٥٠٠ دولار.

وخليجياً ارتفعت أسعار الكمامات بدولة الكويت ٥٠٪؜ حيث كانت تباع الكمامة في بداية الأزمة بـ١٠٠ فلس (١.٢ ريال) للكمامة الواحدة العادية، وارتفعت إلى ١٥٠ فلساً (١.٨ ريال).

وفي دبي، يظهر حساب حماية المستهلك من خلال نشرة مرصد الأسعار اليومية أن أسعار الكمامات تتراوح من 1 درهم إلى 2 درهم.

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