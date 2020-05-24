النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تتويج باريس باللقب.. 23 أغسطس موعد منتظر لانطلاق الدوري الفرنسي

من المتوقع أن تعود الحياة إلى كرة القدم الفرنسية في أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء موسم 2019-2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
ويبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم 23 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية قبلها بيوم، وفقًا لبروتوكول رابطة الدوري الفرنسي.
ولكن حتى الآن، فإن الموعدين ما زالا مؤقتين. وأضافت الوثيقة الإلكترونية أن هناك ضرورة لانتظار قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المواعيد الإضافية للبطولات الأوروبية.
وتم إلغاء موسم 2019 في دوري الدرتين الأولى والثانية بسبب وباء فيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي. وتوج باريس سان جيرمان باللقب .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد تتويج باريس باللقب.. 23 أغسطس موعد منتظر لانطلاق الدوري الفرنسي
سبق

من المتوقع أن تعود الحياة إلى كرة القدم الفرنسية في أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء موسم 2019-2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
ويبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم 23 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية قبلها بيوم، وفقًا لبروتوكول رابطة الدوري الفرنسي.
ولكن حتى الآن، فإن الموعدين ما زالا مؤقتين. وأضافت الوثيقة الإلكترونية أن هناك ضرورة لانتظار قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المواعيد الإضافية للبطولات الأوروبية.
وتم إلغاء موسم 2019 في دوري الدرتين الأولى والثانية بسبب وباء فيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي. وتوج باريس سان جيرمان باللقب .

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
06:05 PM

بعد تتويج باريس باللقب.. 23 أغسطس موعد منتظر لانطلاق الدوري الفرنسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
886

من المتوقع أن تعود الحياة إلى كرة القدم الفرنسية في أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء موسم 2019-2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
ويبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم 23 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية قبلها بيوم، وفقًا لبروتوكول رابطة الدوري الفرنسي.
ولكن حتى الآن، فإن الموعدين ما زالا مؤقتين. وأضافت الوثيقة الإلكترونية أن هناك ضرورة لانتظار قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المواعيد الإضافية للبطولات الأوروبية.
وتم إلغاء موسم 2019 في دوري الدرتين الأولى والثانية بسبب وباء فيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي. وتوج باريس سان جيرمان باللقب .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,486
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,712
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,782
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة