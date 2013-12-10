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"القصبي": "ميزانية العام" دليل الإصلاح الاقتصادي .. أثق بمواصلة المملكة قفزاتها

قال: ترسخ عزيمة القيادة في إيجاد محفزات رؤيتها الطموحة وتسهم في تحقيق الريادة

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية المملكة لعام 2020.

وأوضح "القصبي"؛ أن ميزانية هذا العام تؤكد أن المملكة تمضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي بكل ثبات، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها كثيرٌ من قطاعات الدولة أسهمت في تحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية الدولي ورفع كفاءة الأداء المالي، بالشكل الذي انعكس إيجاباً على متانة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الميزانية ترسخ عزيمة القيادة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، وتسهم في تحقيق ريادة المملكة الإقليمية والعالمية، وتؤكد مكانتها ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً، في ظل الجهود المبذولة لتطوير وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات في المجالات الإستراتيجية المتنوعة.

وأعرب "القصبي"؛ عن ثقته بأن تواصل المملكة قفزاتها النوعية في الأداء المالي، مشيراً إلى أن ميزانية العام المالي ٢٠٢٠ تذلل التحديات نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بما يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق؛ ويؤثر إيجاباً على جودة حياة أبناء هذا الوطن.

وفي الختام، سأل محافظ هيئة المواصفات، الله -سبحانه وتعالى- أن يُديم على المملكة وقيادتها، والشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد ميزانية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي": "ميزانية العام" دليل الإصلاح الاقتصادي .. أثق بمواصلة المملكة قفزاتها
سبق

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية المملكة لعام 2020.

وأوضح "القصبي"؛ أن ميزانية هذا العام تؤكد أن المملكة تمضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي بكل ثبات، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها كثيرٌ من قطاعات الدولة أسهمت في تحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية الدولي ورفع كفاءة الأداء المالي، بالشكل الذي انعكس إيجاباً على متانة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الميزانية ترسخ عزيمة القيادة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، وتسهم في تحقيق ريادة المملكة الإقليمية والعالمية، وتؤكد مكانتها ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً، في ظل الجهود المبذولة لتطوير وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات في المجالات الإستراتيجية المتنوعة.

وأعرب "القصبي"؛ عن ثقته بأن تواصل المملكة قفزاتها النوعية في الأداء المالي، مشيراً إلى أن ميزانية العام المالي ٢٠٢٠ تذلل التحديات نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بما يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق؛ ويؤثر إيجاباً على جودة حياة أبناء هذا الوطن.

وفي الختام، سأل محافظ هيئة المواصفات، الله -سبحانه وتعالى- أن يُديم على المملكة وقيادتها، والشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:39 AM

"القصبي": "ميزانية العام" دليل الإصلاح الاقتصادي .. أثق بمواصلة المملكة قفزاتها

قال: ترسخ عزيمة القيادة في إيجاد محفزات رؤيتها الطموحة وتسهم في تحقيق الريادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية المملكة لعام 2020.

وأوضح "القصبي"؛ أن ميزانية هذا العام تؤكد أن المملكة تمضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي بكل ثبات، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها كثيرٌ من قطاعات الدولة أسهمت في تحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية الدولي ورفع كفاءة الأداء المالي، بالشكل الذي انعكس إيجاباً على متانة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الميزانية ترسخ عزيمة القيادة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، وتسهم في تحقيق ريادة المملكة الإقليمية والعالمية، وتؤكد مكانتها ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً، في ظل الجهود المبذولة لتطوير وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات في المجالات الإستراتيجية المتنوعة.

وأعرب "القصبي"؛ عن ثقته بأن تواصل المملكة قفزاتها النوعية في الأداء المالي، مشيراً إلى أن ميزانية العام المالي ٢٠٢٠ تذلل التحديات نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بما يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق؛ ويؤثر إيجاباً على جودة حياة أبناء هذا الوطن.

وفي الختام، سأل محافظ هيئة المواصفات، الله -سبحانه وتعالى- أن يُديم على المملكة وقيادتها، والشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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