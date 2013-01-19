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مكة.. سقوط صخرة من على جبل غار حراء يتسبب في وفاة معتمرة

من الجنسية الباكستانية.. وشرطة المعابدة فتحت تحقيقًا موسعًا

باشرت الجهات الأمنية مساء اليوم حادثة سقوط صخرة من على قمة جبل غار حراء على رأس معتمرة في وفاتها، فيما انتقلت فِرق الدفاع المدني لانتشال الجثة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا، يفيد بسقوط امرأة من مرتفع من جبل غار حراء، وعند وصول دوريات الأمن اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط صخرة على امرأة معتمرة من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، أدى لوفاتها، وتم نقلها عبر الشرشورة لثلاجة الموتى لحين انتهاء التحقيقات.

وبناء على الحادث فتحت شرطة المعابدة بشرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات وحيثيات القضية بحكم الاختصاص.

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مكة.. سقوط صخرة من على جبل غار حراء يتسبب في وفاة معتمرة
سبق

باشرت الجهات الأمنية مساء اليوم حادثة سقوط صخرة من على قمة جبل غار حراء على رأس معتمرة في وفاتها، فيما انتقلت فِرق الدفاع المدني لانتشال الجثة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا، يفيد بسقوط امرأة من مرتفع من جبل غار حراء، وعند وصول دوريات الأمن اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط صخرة على امرأة معتمرة من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، أدى لوفاتها، وتم نقلها عبر الشرشورة لثلاجة الموتى لحين انتهاء التحقيقات.

وبناء على الحادث فتحت شرطة المعابدة بشرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات وحيثيات القضية بحكم الاختصاص.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
11:26 PM

مكة.. سقوط صخرة من على جبل غار حراء يتسبب في وفاة معتمرة

من الجنسية الباكستانية.. وشرطة المعابدة فتحت تحقيقًا موسعًا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
18,501

باشرت الجهات الأمنية مساء اليوم حادثة سقوط صخرة من على قمة جبل غار حراء على رأس معتمرة في وفاتها، فيما انتقلت فِرق الدفاع المدني لانتشال الجثة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا، يفيد بسقوط امرأة من مرتفع من جبل غار حراء، وعند وصول دوريات الأمن اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط صخرة على امرأة معتمرة من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، أدى لوفاتها، وتم نقلها عبر الشرشورة لثلاجة الموتى لحين انتهاء التحقيقات.

وبناء على الحادث فتحت شرطة المعابدة بشرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات وحيثيات القضية بحكم الاختصاص.

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