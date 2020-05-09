النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على مقيم عربي قتل آخر بـ"مخواة الباحة"

طعنه بآلة حادة صباح اليوم

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، حادثة مقتل مقيم عربي على يد أحد أبناء جلدته بآلة حادة صباح اليوم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل، فيما أودع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على مقيم عربي قتل آخر بـ"مخواة الباحة"
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، حادثة مقتل مقيم عربي على يد أحد أبناء جلدته بآلة حادة صباح اليوم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل، فيما أودع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:07 PM

القبض على مقيم عربي قتل آخر بـ"مخواة الباحة"

طعنه بآلة حادة صباح اليوم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
15,216

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، حادثة مقتل مقيم عربي على يد أحد أبناء جلدته بآلة حادة صباح اليوم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل، فيما أودع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,063
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,228
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,151

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة