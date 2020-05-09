القبض على مقيم عربي قتل آخر بـ"مخواة الباحة"

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، حادثة مقتل مقيم عربي على يد أحد أبناء جلدته بآلة حادة صباح اليوم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل، فيما أودع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، حادثة مقتل مقيم عربي على يد أحد أبناء جلدته بآلة حادة صباح اليوم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل، فيما أودع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، حادثة مقتل مقيم عربي على يد أحد أبناء جلدته بآلة حادة صباح اليوم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل، فيما أودع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، حادثة مقتل مقيم عربي على يد أحد أبناء جلدته بآلة حادة صباح اليوم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل، فيما أودع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.