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المملكة ترأس الاجتماع الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023

يُعقد بشكل دوري كل ثلاثة أو أربعة أعوام

رأست المملكة ممثلةً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023م.
وناقش الاجتماع الذي رأسه المدير العام لمراقبة الطيف الترددي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر العديد من الموضوعات بهدف توحيد الجهود لدراسة بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، والتنسيق للوصول إلى موقف خليجي موحد حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، قبل أن يتم التنسيق بشأنه مع الدول العربية من خلال الفريق العربي الدائم للطيف الترددي في دورته السابعة والعشرين.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يُعقد بشكل دوري كل ثلاثة أو أربعة أعوام، وتتمحور مهامه حول استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومراجعة تلك اللوائح والمعاهدات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية.

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المملكة ترأس الاجتماع الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023
سبق

رأست المملكة ممثلةً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023م.
وناقش الاجتماع الذي رأسه المدير العام لمراقبة الطيف الترددي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر العديد من الموضوعات بهدف توحيد الجهود لدراسة بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، والتنسيق للوصول إلى موقف خليجي موحد حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، قبل أن يتم التنسيق بشأنه مع الدول العربية من خلال الفريق العربي الدائم للطيف الترددي في دورته السابعة والعشرين.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يُعقد بشكل دوري كل ثلاثة أو أربعة أعوام، وتتمحور مهامه حول استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومراجعة تلك اللوائح والمعاهدات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
06:39 PM

المملكة ترأس الاجتماع الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023

يُعقد بشكل دوري كل ثلاثة أو أربعة أعوام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأست المملكة ممثلةً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023م.
وناقش الاجتماع الذي رأسه المدير العام لمراقبة الطيف الترددي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر العديد من الموضوعات بهدف توحيد الجهود لدراسة بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، والتنسيق للوصول إلى موقف خليجي موحد حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، قبل أن يتم التنسيق بشأنه مع الدول العربية من خلال الفريق العربي الدائم للطيف الترددي في دورته السابعة والعشرين.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يُعقد بشكل دوري كل ثلاثة أو أربعة أعوام، وتتمحور مهامه حول استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومراجعة تلك اللوائح والمعاهدات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية.

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