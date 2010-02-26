جامعة الطائف تنظّم لقاءً تثقيفياً يناقش التعامل مع ذوي صعوبات التعلم

ناقش لقاء تنشيطي تثقيفي، نظّمته جامعة الطائف -ممثلة في قسم التربية الخاصة- ثقافة التعامل مع الطلاب من ذوي صعوبات التعلم في مدارس الدمج؛ حيث تَضَمّن إرشادات عامة في فن التعامل مع الطلاب ذوي صعوبات التعلم؛ مثل تقبل الطفل كما هو، وعدم انتظار المستحيل منه، وإعطائه الحرية الكاملة في طرح الأسئلة.

وتَطَرّق اللقاء الذي استضافته ابتدائية الملك فيصل بالطائف -ممثلة في قسم النشاط الطلابي- بحضور قائد المدرسة عبدالملك بن سفر العرابي، وعدد من المعلمين المستهدفين، تَطَرّق لعدة نقاط من أبرزها، مدى أهمية إكساب الطفل للثقة وسهولة التعامل مع المعلم بدون خجل أو خوف، كذلك البحث عن المرونة في إعطاء الدرجة حتى لا تنحط ذاته، وعدم ملء ورقة التلميذ بالخطوط الحمراء أثناء التصحيح، والابتعاد عن الكلمات القاسية، ووصف الطفل بالكسل أو نحو ذلك.

كما تَطَرّق اللقاء إلى إبراز القيم والاتجاهات لدى معلم التلاميذ ذوي صعوبات التعلم والتحدث عن سمات وصفات معلم صعوبات التعلم، كذلك الحديث عن الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم، والعمل على صقل مواهبهم بإشراك رائد النشاط الطلابي والمعلمين المختصين بذلك.

يشار إلى أن هذا اللقاء التثقيفي سيتجول على عدة مدارس تحتضن برامج الدمج للتربية الخاصة؛ بدعم من جامعة الطائف -التي تحرص بتوجيهات من مديرها الدكتور حسام زمان- على نقل الخبرات والتواصل مع الميدان التربوي التعليمي وتثقيفه فيما يتعلق بمثل هذه البرامج التي تصل ما بين المدرسة والجامعة تحت مظلة التعليم؛ فيما كان قد أعد اللقاء الدكتور مالك الرفاعي رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الطائف، بمشاركة الدكتور سعيد كمال "أستاذ مشارك"، والدكتور قيس عصفور "أستاذ مشارك".