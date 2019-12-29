النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القوس " يحصد الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة

فاز بالميدالية البرونزية في معرض (iENA2012) للاختراعات بألمانيا

احتفل المهندس يوسف مطر القوس بحصوله على شهادة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص هندسة ميكانيكية من جامعة (Alabama) وذلك عبر برنامج الماستر المُسرّع بالتزامن مع السنة الأخيرة لمرحلة البكالوريوس للطلبة المتميزين، كأولى دفعات طلبة البرامج المشتركة من وزارة التعليم The University of

و"القوس" فاز بالميدالية البرونزية في معرض (iENA2012) للاختراعات في ألمانيا من بين ٨٠٠ مخترع من ٣٨ دولة وكذلك حصل على جائزة أفضل مخترع شاب من المنظمة النمساوية لمخترعي المستقبل لعام ٢٠١٢.

كما حصل "القوس" أيضاً في اختراعه الآخر في العام التالي على المركز الثالث في معرض (ابتكار ٢٠١٣ للاختراعات في الشرق الأوسط من بين ١٦٠٠ مخترع وحصل على جائزة أرامكو والمركز الأول لأفضل اختراع لعام ٢٠١٣ ضمن البرنامج الصيفي للموهوبين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القوس " يحصد الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة
سبق

احتفل المهندس يوسف مطر القوس بحصوله على شهادة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص هندسة ميكانيكية من جامعة (Alabama) وذلك عبر برنامج الماستر المُسرّع بالتزامن مع السنة الأخيرة لمرحلة البكالوريوس للطلبة المتميزين، كأولى دفعات طلبة البرامج المشتركة من وزارة التعليم The University of

و"القوس" فاز بالميدالية البرونزية في معرض (iENA2012) للاختراعات في ألمانيا من بين ٨٠٠ مخترع من ٣٨ دولة وكذلك حصل على جائزة أفضل مخترع شاب من المنظمة النمساوية لمخترعي المستقبل لعام ٢٠١٢.

كما حصل "القوس" أيضاً في اختراعه الآخر في العام التالي على المركز الثالث في معرض (ابتكار ٢٠١٣ للاختراعات في الشرق الأوسط من بين ١٦٠٠ مخترع وحصل على جائزة أرامكو والمركز الأول لأفضل اختراع لعام ٢٠١٣ ضمن البرنامج الصيفي للموهوبين.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
10:42 PM

"القوس " يحصد الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة

فاز بالميدالية البرونزية في معرض (iENA2012) للاختراعات بألمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
337

احتفل المهندس يوسف مطر القوس بحصوله على شهادة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص هندسة ميكانيكية من جامعة (Alabama) وذلك عبر برنامج الماستر المُسرّع بالتزامن مع السنة الأخيرة لمرحلة البكالوريوس للطلبة المتميزين، كأولى دفعات طلبة البرامج المشتركة من وزارة التعليم The University of

و"القوس" فاز بالميدالية البرونزية في معرض (iENA2012) للاختراعات في ألمانيا من بين ٨٠٠ مخترع من ٣٨ دولة وكذلك حصل على جائزة أفضل مخترع شاب من المنظمة النمساوية لمخترعي المستقبل لعام ٢٠١٢.

كما حصل "القوس" أيضاً في اختراعه الآخر في العام التالي على المركز الثالث في معرض (ابتكار ٢٠١٣ للاختراعات في الشرق الأوسط من بين ١٦٠٠ مخترع وحصل على جائزة أرامكو والمركز الأول لأفضل اختراع لعام ٢٠١٣ ضمن البرنامج الصيفي للموهوبين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,578
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,945
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,470

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة