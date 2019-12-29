"القوس " يحصد الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة

فاز بالميدالية البرونزية في معرض (iENA2012) للاختراعات بألمانيا

احتفل المهندس يوسف مطر القوس بحصوله على شهادة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص هندسة ميكانيكية من جامعة (Alabama) وذلك عبر برنامج الماستر المُسرّع بالتزامن مع السنة الأخيرة لمرحلة البكالوريوس للطلبة المتميزين، كأولى دفعات طلبة البرامج المشتركة من وزارة التعليم The University of

و"القوس" فاز بالميدالية البرونزية في معرض (iENA2012) للاختراعات في ألمانيا من بين ٨٠٠ مخترع من ٣٨ دولة وكذلك حصل على جائزة أفضل مخترع شاب من المنظمة النمساوية لمخترعي المستقبل لعام ٢٠١٢.

كما حصل "القوس" أيضاً في اختراعه الآخر في العام التالي على المركز الثالث في معرض (ابتكار ٢٠١٣ للاختراعات في الشرق الأوسط من بين ١٦٠٠ مخترع وحصل على جائزة أرامكو والمركز الأول لأفضل اختراع لعام ٢٠١٣ ضمن البرنامج الصيفي للموهوبين.