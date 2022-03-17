"كورونا" يواصل اصطياد المشاهير .. نجم "صراع العروش" يعلن إصابته

"هيفجو" انضم إلى مهاجم تشيلسي أودوي وتوم هانكس وزوجته وإدريس ألبا

أعلن كريستوفر هيفجو؛ نجم مسلسل صراع العروش "جيم أوف ثرونز"، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "جائحة".

وقال هيفجو؛ في منشور له على حسابه بموقع الصور "إنستجرام"، "يؤسفني القول إن الفحوص الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأضاف وفق "سبوتنيك عربي"، "أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء.. نحن بصحة جيدة.. لديّ فقط أعراض خفيفة من البرد"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطالب كريستوفر هيفجو؛ متابعيه بتوخي الحذر واتباع الأساليب الصحيحة للوقاية من المرض، مثل غسل اليدين والبقاء على مسافة 1.5 متر من الآخرين".

وظهر هيفجو؛ في 33 حلقة من مسلسل صراع العروش الشهير "جيم أوف ثرونز"، من الموسم الثالث حتى الموسم الثامن والأخير من السلسلة.

وبذلك انضم كريستوفر هيفجو؛ إلى قائمة من المشاهير المصابين بفيروس كورونا، أبرزهم: زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ووزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، ووزيرة شؤون الصحة البريطانية نادين دوريس، ومهاجم تشيلسي الإنجليزي، كالوم هدسون أودوي، وأيضاً الممثل السينمائي توم هانكس وزوجته، وميكل أرتيتا مدير الكرة بنادي أرسنال، وكذلك الممثل الشهير إدريس ألبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد- 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجّل أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.