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خبير أكاديمي: المواطنة تستلزم "بناء الوعي".. ورؤية 2030 تقوم على المواطن المتمكن

أكد مسؤولية المؤسسات التعليمية لتحقيق مستوياته السياسية والأمنية والبيئية

أكد خبير أكاديمي أن بناء الوعي يُعد من أهم مفاهيم المواطنة الرئيسة التي تؤكدها الأدبيات ذات العلاقة، فالوعي شعور وإدراك وجداني، يحمل الإنسان على السلوك الصحيح، ويساعده على اتخاذ القرارات المسؤولة.

وقال عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع: "يعد وعي المواطن أساسًا مهمًا في معرفته وإدراكه لواجباته، وبالتالي إيفاؤه لحقوق وطنه عليه، والدفاع عنه بوعي، وعدم الإضرار بمصالحه دون قصد".

وأضاف أن لا أمرَ يعلو على تأكيد الوفاء له والتضحية من أجل الوطن؛ فالمواطنة الحقة تقوم على الانتماء الصادق، والدفاع عنه، فالانتماء والوفاء للوطن والتضحية من أجله والدفاع عنه، يتطلب بناء الوعي الصحيح للمواطن، والذي يقود لممارسات تعزز قيم المواطنة الحقة.

وأشار إلى أن مفاهيم الوعي السياسي والأمني والاقتصادي والصحي والبيئي والرقمي، من مفاهيم المواطنة الرئيسة التي تسعى الأنظمة التعليمية لغرسها في نفوس مواطنيها، فإدراك تلك المفاهيم واستشعار أهميتها، والإحاطة بمكوناتها وأبعادها وتطبيقاتها؛ مرحلةُ بناء مهمةٌ تؤدي بالمواطن إلى سلوك إيجابي قائم على المعرفة، ويقود لاتخاذ المواطن قرارات مسؤولةً تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه والعالم بشكل عام.

وأشار "الشايع" إلى أن المتأمل لرؤية المملكة 2030، وما تضمنته من برامج طموحة، تسعى لتحقيق أهداف واضحة المعالم وفق خطط متدرجة؛ يجد أنها جميعها تقوم على بناء المواطن المتمكّن من تخصصه، والواعي بدوره تجاه مجتمعه ووطنه.

وبيّن أن هذا يؤكد المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لتمكين المتعلمين من تحقيق الوعي بتلك المفاهيم بمختلف مستوياتها؛ ليُسهموا في بناء مجتمعهم، والدفاع عن وطنهم، بل ويمتد أثره على المجتمع الإنساني بشكل عام، فيسهموا في تحقيق المواطنة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير أكاديمي: المواطنة تستلزم "بناء الوعي".. ورؤية 2030 تقوم على المواطن المتمكن
سبق

أكد خبير أكاديمي أن بناء الوعي يُعد من أهم مفاهيم المواطنة الرئيسة التي تؤكدها الأدبيات ذات العلاقة، فالوعي شعور وإدراك وجداني، يحمل الإنسان على السلوك الصحيح، ويساعده على اتخاذ القرارات المسؤولة.

وقال عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع: "يعد وعي المواطن أساسًا مهمًا في معرفته وإدراكه لواجباته، وبالتالي إيفاؤه لحقوق وطنه عليه، والدفاع عنه بوعي، وعدم الإضرار بمصالحه دون قصد".

وأضاف أن لا أمرَ يعلو على تأكيد الوفاء له والتضحية من أجل الوطن؛ فالمواطنة الحقة تقوم على الانتماء الصادق، والدفاع عنه، فالانتماء والوفاء للوطن والتضحية من أجله والدفاع عنه، يتطلب بناء الوعي الصحيح للمواطن، والذي يقود لممارسات تعزز قيم المواطنة الحقة.

وأشار إلى أن مفاهيم الوعي السياسي والأمني والاقتصادي والصحي والبيئي والرقمي، من مفاهيم المواطنة الرئيسة التي تسعى الأنظمة التعليمية لغرسها في نفوس مواطنيها، فإدراك تلك المفاهيم واستشعار أهميتها، والإحاطة بمكوناتها وأبعادها وتطبيقاتها؛ مرحلةُ بناء مهمةٌ تؤدي بالمواطن إلى سلوك إيجابي قائم على المعرفة، ويقود لاتخاذ المواطن قرارات مسؤولةً تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه والعالم بشكل عام.

وأشار "الشايع" إلى أن المتأمل لرؤية المملكة 2030، وما تضمنته من برامج طموحة، تسعى لتحقيق أهداف واضحة المعالم وفق خطط متدرجة؛ يجد أنها جميعها تقوم على بناء المواطن المتمكّن من تخصصه، والواعي بدوره تجاه مجتمعه ووطنه.

وبيّن أن هذا يؤكد المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لتمكين المتعلمين من تحقيق الوعي بتلك المفاهيم بمختلف مستوياتها؛ ليُسهموا في بناء مجتمعهم، والدفاع عن وطنهم، بل ويمتد أثره على المجتمع الإنساني بشكل عام، فيسهموا في تحقيق المواطنة العالمية.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
11:15 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:06 AM

خبير أكاديمي: المواطنة تستلزم "بناء الوعي".. ورؤية 2030 تقوم على المواطن المتمكن

أكد مسؤولية المؤسسات التعليمية لتحقيق مستوياته السياسية والأمنية والبيئية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
3
1,251

أكد خبير أكاديمي أن بناء الوعي يُعد من أهم مفاهيم المواطنة الرئيسة التي تؤكدها الأدبيات ذات العلاقة، فالوعي شعور وإدراك وجداني، يحمل الإنسان على السلوك الصحيح، ويساعده على اتخاذ القرارات المسؤولة.

وقال عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع: "يعد وعي المواطن أساسًا مهمًا في معرفته وإدراكه لواجباته، وبالتالي إيفاؤه لحقوق وطنه عليه، والدفاع عنه بوعي، وعدم الإضرار بمصالحه دون قصد".

وأضاف أن لا أمرَ يعلو على تأكيد الوفاء له والتضحية من أجل الوطن؛ فالمواطنة الحقة تقوم على الانتماء الصادق، والدفاع عنه، فالانتماء والوفاء للوطن والتضحية من أجله والدفاع عنه، يتطلب بناء الوعي الصحيح للمواطن، والذي يقود لممارسات تعزز قيم المواطنة الحقة.

وأشار إلى أن مفاهيم الوعي السياسي والأمني والاقتصادي والصحي والبيئي والرقمي، من مفاهيم المواطنة الرئيسة التي تسعى الأنظمة التعليمية لغرسها في نفوس مواطنيها، فإدراك تلك المفاهيم واستشعار أهميتها، والإحاطة بمكوناتها وأبعادها وتطبيقاتها؛ مرحلةُ بناء مهمةٌ تؤدي بالمواطن إلى سلوك إيجابي قائم على المعرفة، ويقود لاتخاذ المواطن قرارات مسؤولةً تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه والعالم بشكل عام.

وأشار "الشايع" إلى أن المتأمل لرؤية المملكة 2030، وما تضمنته من برامج طموحة، تسعى لتحقيق أهداف واضحة المعالم وفق خطط متدرجة؛ يجد أنها جميعها تقوم على بناء المواطن المتمكّن من تخصصه، والواعي بدوره تجاه مجتمعه ووطنه.

وبيّن أن هذا يؤكد المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لتمكين المتعلمين من تحقيق الوعي بتلك المفاهيم بمختلف مستوياتها؛ ليُسهموا في بناء مجتمعهم، والدفاع عن وطنهم، بل ويمتد أثره على المجتمع الإنساني بشكل عام، فيسهموا في تحقيق المواطنة العالمية.

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