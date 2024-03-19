"الفضلي": كلمة خادم الحرمين تؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة بثبات

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، تؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما لديها من إمكانات مادية وبشرية، وستواصل أعمالها لتأمين إمدادات المياه والغذاء وفق اختصاصاتها للمواطنين والمقيمين.

وأفاد المهندس الفضلي بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستكون أساسًا ومنهاج عمل الوزارة بقطاعاتها المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعًا هذه المرحلة القاسية، بالقوة والثبات ذاتهما، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يكفي الجميع شر هذه الجائحة العالمية، وعاجل الشفاء لجميع المرضى.