كوريا الجنوبية: تسجيل 10 إصابات وحالتَي وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي المصابين إلى 10 آلاف و728 شخصاً

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تأكيد اصابة 10 أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أنه لليوم الثامن على التوالي يبقى عدد الحالات في حدود 10 حالات، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 10 آلاف و728 شخصاً.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بأن من بين الـ 10 إصابات الجديدة، كانت 9 حالات وافدة من الخارج، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط انتقلت فيها العدوى محلياً بمدينة دايجو.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 242 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال يومَي الخميس والجمعة.