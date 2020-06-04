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"هلال جدة" يباشر 18995 بلاغًا إسعافيًّا خلال شهر

تضمنت حالات مرضية وأخرى ناتجة عن حوادث مرورية

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، 18995 بلاغًا، خلال شهر مايو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد: إن الفرق الإسعافية باشرت 18995 بلاغًا لحالات متنوعة بين مرضية وإصابات ناتجة عن حوادث مرورية وغير مرورية.

وأضاف أن معدل البلاغات وصل إلى 27 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 634 بلاغًا يوميًّا.

وأوضح "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا، شملت: "الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد".

وتابع: "نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت أكثر من مئة ألف متدرب ومتدربة من أفراد المجتمع، لتعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة".

ولفت إلى أن فرق الهلال الأحمر على أُهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هلال جدة" يباشر 18995 بلاغًا إسعافيًّا خلال شهر
سبق

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، 18995 بلاغًا، خلال شهر مايو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد: إن الفرق الإسعافية باشرت 18995 بلاغًا لحالات متنوعة بين مرضية وإصابات ناتجة عن حوادث مرورية وغير مرورية.

وأضاف أن معدل البلاغات وصل إلى 27 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 634 بلاغًا يوميًّا.

وأوضح "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا، شملت: "الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد".

وتابع: "نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت أكثر من مئة ألف متدرب ومتدربة من أفراد المجتمع، لتعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة".

ولفت إلى أن فرق الهلال الأحمر على أُهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:02 PM

"هلال جدة" يباشر 18995 بلاغًا إسعافيًّا خلال شهر

تضمنت حالات مرضية وأخرى ناتجة عن حوادث مرورية

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عبدالله الراجحي - جدة
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باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، 18995 بلاغًا، خلال شهر مايو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد: إن الفرق الإسعافية باشرت 18995 بلاغًا لحالات متنوعة بين مرضية وإصابات ناتجة عن حوادث مرورية وغير مرورية.

وأضاف أن معدل البلاغات وصل إلى 27 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 634 بلاغًا يوميًّا.

وأوضح "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا، شملت: "الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد".

وتابع: "نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت أكثر من مئة ألف متدرب ومتدربة من أفراد المجتمع، لتعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة".

ولفت إلى أن فرق الهلال الأحمر على أُهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".

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