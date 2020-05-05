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صندوق الوقف الصحي: أكثر من مليار ريال قيمة المساهمات في حملة كورونا

يقوم على 3 مرتكزات.. سرعة الاستجابة ومرونة الحركة والشراكة مع المجتمع

أكد الدكتور إبراهيم الحيدري مسؤول صندوق_الوقف_الصحي أن قيمة المساهمات العينية والنقدية في حملة #كورونا، بلغت أكثر من ألف مليون ريال، بمشاركة أكثر من 300 جهة.

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: يقوم الصندوق على ثلاثة مرتكزات؛ وهي: سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.

وتابع: يعتبر الصندوق أول صندوق وقفي متخصص في المجال الصحي، وهو كيان مستقلّ، يرأس مجلس إدارته وزير الصحة، ويشمل في مجلس إدارته عددًا من الأهالي هم الأغلبية، وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية.

وأردف: أن أبرز المصاريف للصندوق هو توفير بدائل لمرضى الغسيل الكلوي، وتوصيل الدواء للمرضى في منازلهم، وتوفير الأجهزة الطبية والأدوات الوقائية، ومساندة الرعاية الصحية المنزلية.

صندوق الوقف الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الوقف الصحي: أكثر من مليار ريال قيمة المساهمات في حملة كورونا
سبق

أكد الدكتور إبراهيم الحيدري مسؤول صندوق_الوقف_الصحي أن قيمة المساهمات العينية والنقدية في حملة #كورونا، بلغت أكثر من ألف مليون ريال، بمشاركة أكثر من 300 جهة.

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: يقوم الصندوق على ثلاثة مرتكزات؛ وهي: سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.

وتابع: يعتبر الصندوق أول صندوق وقفي متخصص في المجال الصحي، وهو كيان مستقلّ، يرأس مجلس إدارته وزير الصحة، ويشمل في مجلس إدارته عددًا من الأهالي هم الأغلبية، وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية.

وأردف: أن أبرز المصاريف للصندوق هو توفير بدائل لمرضى الغسيل الكلوي، وتوصيل الدواء للمرضى في منازلهم، وتوفير الأجهزة الطبية والأدوات الوقائية، ومساندة الرعاية الصحية المنزلية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:34 PM

صندوق الوقف الصحي: أكثر من مليار ريال قيمة المساهمات في حملة كورونا

يقوم على 3 مرتكزات.. سرعة الاستجابة ومرونة الحركة والشراكة مع المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الدكتور إبراهيم الحيدري مسؤول صندوق_الوقف_الصحي أن قيمة المساهمات العينية والنقدية في حملة #كورونا، بلغت أكثر من ألف مليون ريال، بمشاركة أكثر من 300 جهة.

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: يقوم الصندوق على ثلاثة مرتكزات؛ وهي: سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.

وتابع: يعتبر الصندوق أول صندوق وقفي متخصص في المجال الصحي، وهو كيان مستقلّ، يرأس مجلس إدارته وزير الصحة، ويشمل في مجلس إدارته عددًا من الأهالي هم الأغلبية، وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية.

وأردف: أن أبرز المصاريف للصندوق هو توفير بدائل لمرضى الغسيل الكلوي، وتوصيل الدواء للمرضى في منازلهم، وتوفير الأجهزة الطبية والأدوات الوقائية، ومساندة الرعاية الصحية المنزلية.

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