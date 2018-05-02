تنبيه متقدم للرياض يشمل العاصمة.. أمطار غزيرة تتواصل لـ 11 مساءً
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيها متقدما لمنطقة الرياض يشمل "العاصمة - ثادق - رماح - والأجزاء المجاورة " وذلك لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الرابعة عصرا وتتواصل إلى الحادية عشرة من مساء اليوم.
تنبيه متقدم للرياض يشمل العاصمة.. أمطار غزيرة تتواصل لـ 11 مساءً
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-05-02
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيها متقدما لمنطقة الرياض يشمل "العاصمة - ثادق - رماح - والأجزاء المجاورة " وذلك لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الرابعة عصرا وتتواصل إلى الحادية عشرة من مساء اليوم.
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
03:32 PM
تنبيه متقدم للرياض يشمل العاصمة.. أمطار غزيرة تتواصل لـ 11 مساءً
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيها متقدما لمنطقة الرياض يشمل "العاصمة - ثادق - رماح - والأجزاء المجاورة " وذلك لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الرابعة عصرا وتتواصل إلى الحادية عشرة من مساء اليوم.