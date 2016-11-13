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"الحصيني" يتوقع ازدياد الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة.. وينصح بارتداء اللبس الشتوي

أكدَ أن #غيث تأثيرها يبدأ يوم غدٍ الخميس.. وتتميز بطول مداها الزمني

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء أجواء معتدلة نهارًا تميل للبرودة داخل المدن ليلًا وباردة خارجها، ناصحًا من لديه مناسبة في البر أو في استراحة أو في مكانٍ مكشوف، من هذه الليلة إلى نهاية الأسبوع بالمنطقة الشمالية؛ بارتداء ملابس شتوية متوسطة، وكذلك الحال في الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، ولكن بملابس شتوية خفيفة.

وأشار في تصريحٍ له إلى تزايد التوقعات بالأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة، بإذن الله، ابتداءً من ظهر اليوم الأربعاء إلى مساء غدٍ الخميس على مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض، والجوف، والشمالية، وتبوك، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وبرد، مُنبهًا من أنهُ يوجد انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض، وأنَ هناك فرصة لتشكل سحابة سيلية.

وأشار "الحصيني" إلى أن #غيث هو اسم أقرته لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، على الحالة المطرية التي ستؤثر على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتبدأ تأثيرها يوم غدٍ الخميس، وتتميز بطول مداها الزمني -إن شاء الله-.‫

عبدالعزيز الحصيني حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقع ازدياد الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة.. وينصح بارتداء اللبس الشتوي
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء أجواء معتدلة نهارًا تميل للبرودة داخل المدن ليلًا وباردة خارجها، ناصحًا من لديه مناسبة في البر أو في استراحة أو في مكانٍ مكشوف، من هذه الليلة إلى نهاية الأسبوع بالمنطقة الشمالية؛ بارتداء ملابس شتوية متوسطة، وكذلك الحال في الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، ولكن بملابس شتوية خفيفة.

وأشار في تصريحٍ له إلى تزايد التوقعات بالأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة، بإذن الله، ابتداءً من ظهر اليوم الأربعاء إلى مساء غدٍ الخميس على مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض، والجوف، والشمالية، وتبوك، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وبرد، مُنبهًا من أنهُ يوجد انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض، وأنَ هناك فرصة لتشكل سحابة سيلية.

وأشار "الحصيني" إلى أن #غيث هو اسم أقرته لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، على الحالة المطرية التي ستؤثر على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتبدأ تأثيرها يوم غدٍ الخميس، وتتميز بطول مداها الزمني -إن شاء الله-.‫

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
07:26 PM

"الحصيني" يتوقع ازدياد الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة.. وينصح بارتداء اللبس الشتوي

أكدَ أن #غيث تأثيرها يبدأ يوم غدٍ الخميس.. وتتميز بطول مداها الزمني

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فهد العتيبي - الرياض
4
13,376

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء أجواء معتدلة نهارًا تميل للبرودة داخل المدن ليلًا وباردة خارجها، ناصحًا من لديه مناسبة في البر أو في استراحة أو في مكانٍ مكشوف، من هذه الليلة إلى نهاية الأسبوع بالمنطقة الشمالية؛ بارتداء ملابس شتوية متوسطة، وكذلك الحال في الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، ولكن بملابس شتوية خفيفة.

وأشار في تصريحٍ له إلى تزايد التوقعات بالأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة، بإذن الله، ابتداءً من ظهر اليوم الأربعاء إلى مساء غدٍ الخميس على مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض، والجوف، والشمالية، وتبوك، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وبرد، مُنبهًا من أنهُ يوجد انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض، وأنَ هناك فرصة لتشكل سحابة سيلية.

وأشار "الحصيني" إلى أن #غيث هو اسم أقرته لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، على الحالة المطرية التي ستؤثر على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتبدأ تأثيرها يوم غدٍ الخميس، وتتميز بطول مداها الزمني -إن شاء الله-.‫

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