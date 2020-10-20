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سبت الجارة.. "طلاب مجمعة بني عيسى" دون تعليم بسبب غياب شبكات المحمول

ناشدوا عبر "سبق" وزارة التعليم وهيئة الاتصالات بالتدخل وإنهاء معاناتهم

ما زال طلاب وطالبات قرية المجمعة ببني عيسى شمال مركز سبت الجارة محرومين من التعلم عن بُعد؛ بسبب غياب شبكة الاتصال وانعدام الإنترنت.

واشتكى أولياء أمور الطلاب لـ"سبق" معاناتهم مع انعدام الإنترنت وضعف الاتصالات الهاتفية؛ لافتين إلى أن عدم وجود أبراج قريبة من القرية، تسبب في تلك المعاناة، وعدم تمكن أبناء القرية من التعلم لمواكبة الظروف الحالية، وسوء الاتصال وعدم تجاوب الجهات المعنية في الاتصالات مع شكاواهم؛ خذلهم واضطرهم لإبقاء أبنائهم دون تعلم.

وناشدوا عبر "سبق" وزارة التعليم وهيئة الاتصالات بالتدخل وإيجاد حل لمعاناتهم.

سبت الجارة

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سبت الجارة.. "طلاب مجمعة بني عيسى" دون تعليم بسبب غياب شبكات المحمول
سبق

ما زال طلاب وطالبات قرية المجمعة ببني عيسى شمال مركز سبت الجارة محرومين من التعلم عن بُعد؛ بسبب غياب شبكة الاتصال وانعدام الإنترنت.

واشتكى أولياء أمور الطلاب لـ"سبق" معاناتهم مع انعدام الإنترنت وضعف الاتصالات الهاتفية؛ لافتين إلى أن عدم وجود أبراج قريبة من القرية، تسبب في تلك المعاناة، وعدم تمكن أبناء القرية من التعلم لمواكبة الظروف الحالية، وسوء الاتصال وعدم تجاوب الجهات المعنية في الاتصالات مع شكاواهم؛ خذلهم واضطرهم لإبقاء أبنائهم دون تعلم.

وناشدوا عبر "سبق" وزارة التعليم وهيئة الاتصالات بالتدخل وإيجاد حل لمعاناتهم.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
02:02 PM

سبت الجارة.. "طلاب مجمعة بني عيسى" دون تعليم بسبب غياب شبكات المحمول

ناشدوا عبر "سبق" وزارة التعليم وهيئة الاتصالات بالتدخل وإنهاء معاناتهم

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حسن العيسي - القنفذة
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853

ما زال طلاب وطالبات قرية المجمعة ببني عيسى شمال مركز سبت الجارة محرومين من التعلم عن بُعد؛ بسبب غياب شبكة الاتصال وانعدام الإنترنت.

واشتكى أولياء أمور الطلاب لـ"سبق" معاناتهم مع انعدام الإنترنت وضعف الاتصالات الهاتفية؛ لافتين إلى أن عدم وجود أبراج قريبة من القرية، تسبب في تلك المعاناة، وعدم تمكن أبناء القرية من التعلم لمواكبة الظروف الحالية، وسوء الاتصال وعدم تجاوب الجهات المعنية في الاتصالات مع شكاواهم؛ خذلهم واضطرهم لإبقاء أبنائهم دون تعلم.

وناشدوا عبر "سبق" وزارة التعليم وهيئة الاتصالات بالتدخل وإيجاد حل لمعاناتهم.

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