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28472 دعوى استقبلتها محاكم المملكة خلال الربع الثالث من 1442

معين: بلغت الدعاوى المنجزة 30617 بعدد جلسات 52748 جلسة

أظهر التقرير الإحصائي بمنصة معين الرقمية بديوان المظالم نتائجه ومؤشراته القضائية للربع الثالث من العام الهجري 1442هـ لعموم المحاكم، إذ بلغت الدعاوى الواردة بالمحاكم كافة 28472 دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 30617 دعوى بعدد جلسات 52748 جلسة، وذلك استمراراً للجهود التي يبذلها مرفق القضاء الإداري بهدف الاستفادة من خدماته الرقمية عن بُعد، وتيسيراً على المستفيدين في إتمام جميع مراحل الدعوى بشكلٍ رقمي متكامل.

وتقيس هذه المؤشرات والإحصائيات أداء الأعمال والتطور التقني والرقمي للعمل القضائي، الذي تم من خلال الجهود المتكاملة بين الإدارات المعنية والمحاكم، وفق استحداث الأنظمة والخدمات الرقمية التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمستفيدين كافة من خدمات ديوان المظالم.

يُذكر أن ديوان المظالم سعى خلال الفترة الماضية إلى تطوير وتحسين مخرجات العمل القضائي رقمياً، وفق ما يستجد من تحديثات وخدمات تسهم في ارتقاء العمل القضائي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي حرص على تطبيق أعلى المعايير التقنية، إضافة إلى توفير وسائل الدعم الفني للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للديوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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28472 دعوى استقبلتها محاكم المملكة خلال الربع الثالث من 1442
سبق

أظهر التقرير الإحصائي بمنصة معين الرقمية بديوان المظالم نتائجه ومؤشراته القضائية للربع الثالث من العام الهجري 1442هـ لعموم المحاكم، إذ بلغت الدعاوى الواردة بالمحاكم كافة 28472 دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 30617 دعوى بعدد جلسات 52748 جلسة، وذلك استمراراً للجهود التي يبذلها مرفق القضاء الإداري بهدف الاستفادة من خدماته الرقمية عن بُعد، وتيسيراً على المستفيدين في إتمام جميع مراحل الدعوى بشكلٍ رقمي متكامل.

وتقيس هذه المؤشرات والإحصائيات أداء الأعمال والتطور التقني والرقمي للعمل القضائي، الذي تم من خلال الجهود المتكاملة بين الإدارات المعنية والمحاكم، وفق استحداث الأنظمة والخدمات الرقمية التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمستفيدين كافة من خدمات ديوان المظالم.

يُذكر أن ديوان المظالم سعى خلال الفترة الماضية إلى تطوير وتحسين مخرجات العمل القضائي رقمياً، وفق ما يستجد من تحديثات وخدمات تسهم في ارتقاء العمل القضائي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي حرص على تطبيق أعلى المعايير التقنية، إضافة إلى توفير وسائل الدعم الفني للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للديوان.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
10:46 AM

28472 دعوى استقبلتها محاكم المملكة خلال الربع الثالث من 1442

معين: بلغت الدعاوى المنجزة 30617 بعدد جلسات 52748 جلسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهر التقرير الإحصائي بمنصة معين الرقمية بديوان المظالم نتائجه ومؤشراته القضائية للربع الثالث من العام الهجري 1442هـ لعموم المحاكم، إذ بلغت الدعاوى الواردة بالمحاكم كافة 28472 دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 30617 دعوى بعدد جلسات 52748 جلسة، وذلك استمراراً للجهود التي يبذلها مرفق القضاء الإداري بهدف الاستفادة من خدماته الرقمية عن بُعد، وتيسيراً على المستفيدين في إتمام جميع مراحل الدعوى بشكلٍ رقمي متكامل.

وتقيس هذه المؤشرات والإحصائيات أداء الأعمال والتطور التقني والرقمي للعمل القضائي، الذي تم من خلال الجهود المتكاملة بين الإدارات المعنية والمحاكم، وفق استحداث الأنظمة والخدمات الرقمية التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمستفيدين كافة من خدمات ديوان المظالم.

يُذكر أن ديوان المظالم سعى خلال الفترة الماضية إلى تطوير وتحسين مخرجات العمل القضائي رقمياً، وفق ما يستجد من تحديثات وخدمات تسهم في ارتقاء العمل القضائي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي حرص على تطبيق أعلى المعايير التقنية، إضافة إلى توفير وسائل الدعم الفني للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للديوان.

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