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"أمانة مكة" تسلّم مهام إضاءة الحدائق إلى إدارة الإنارة

بعد وفاة شاب صعقاً بملعبها بحي العوالي الشهر الماضي

أوكلت أمانة العاصمة المقدسة، مهام الإشراف على صيانة ومتابعة إنارة الحدائق بمكة المكرمة، إلى إدارة الإنارة، بعد أن كانت تحت إشراف إدارة الحدائق.
وكان حادث صعق كهربائي قد تعرض له شاب داخل أحد الملاعب الرياضية التابع للأمانة بحي العوالي في منتصف الشهر الماضي، وأدى إلى وفاته، ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بالتحقيق في الحادث.

وقالت مصادر لـ"سبق": أصدر أمين العاصمة المقدسة قراراً بأن تكون مهمة الإنارة والإشراف عليها وتفقد الأعمدة داخل الحدائق تحت مسؤولية إدارة الإنارة بالأمانة بعد أن كانت تخضع لإدارة الحدائق، منذ سنوات.

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"أمانة مكة" تسلّم مهام إضاءة الحدائق إلى إدارة الإنارة
سبق

أوكلت أمانة العاصمة المقدسة، مهام الإشراف على صيانة ومتابعة إنارة الحدائق بمكة المكرمة، إلى إدارة الإنارة، بعد أن كانت تحت إشراف إدارة الحدائق.
وكان حادث صعق كهربائي قد تعرض له شاب داخل أحد الملاعب الرياضية التابع للأمانة بحي العوالي في منتصف الشهر الماضي، وأدى إلى وفاته، ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بالتحقيق في الحادث.

وقالت مصادر لـ"سبق": أصدر أمين العاصمة المقدسة قراراً بأن تكون مهمة الإنارة والإشراف عليها وتفقد الأعمدة داخل الحدائق تحت مسؤولية إدارة الإنارة بالأمانة بعد أن كانت تخضع لإدارة الحدائق، منذ سنوات.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
05:02 PM

"أمانة مكة" تسلّم مهام إضاءة الحدائق إلى إدارة الإنارة

بعد وفاة شاب صعقاً بملعبها بحي العوالي الشهر الماضي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أوكلت أمانة العاصمة المقدسة، مهام الإشراف على صيانة ومتابعة إنارة الحدائق بمكة المكرمة، إلى إدارة الإنارة، بعد أن كانت تحت إشراف إدارة الحدائق.
وكان حادث صعق كهربائي قد تعرض له شاب داخل أحد الملاعب الرياضية التابع للأمانة بحي العوالي في منتصف الشهر الماضي، وأدى إلى وفاته، ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بالتحقيق في الحادث.

وقالت مصادر لـ"سبق": أصدر أمين العاصمة المقدسة قراراً بأن تكون مهمة الإنارة والإشراف عليها وتفقد الأعمدة داخل الحدائق تحت مسؤولية إدارة الإنارة بالأمانة بعد أن كانت تخضع لإدارة الحدائق، منذ سنوات.

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