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الأمم المتحدة تستعد لمكافحة "كورونا" مع تلاشي فيروس "إيبولا" في الكونغو

بعد مرور أكثر من عام على محاربته وأودى بحياة 2200 شخص

أعرَبَ مسؤولو الأمم المتحدة، عن تفاؤل حَذِرٍ بإمكانية القضاء على وباء إيبولا قريبًا في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة التهديد الناشئ عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ وذلك بعد مرور أكثر من عام على محاربة تفشي فيروس إيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي، بأنه لا توجد أي حالة إصابة بالإيبولا حاليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد مضيّ أكثر من عام على جهود مكافحة هذا المرض؛ مُعرِبة عن تفاؤلها بانتهاء المرض قريبًا.

وعقد مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا هذا الأسبوع؛ بهدف تعزيز المشاركة ووضع خطة فعالة للتأهب والاستجابة لبلدان المنطقة، بحضور صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يُذكر أن أكثر من 5% من ضحايا الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كانوا من العاملين الصحيين الذين أصيبوا بالمرض من خلال الاتصال بسوائل أجسام المصابين، وتعمل المكاتب الإقليمية والقطرية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان الآن، على توسيع نطاق هذه التدخلات استعدادًا للانتشار المحتمل لفيروس كورونا.

الأمم المتحدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تستعد لمكافحة "كورونا" مع تلاشي فيروس "إيبولا" في الكونغو
سبق

أعرَبَ مسؤولو الأمم المتحدة، عن تفاؤل حَذِرٍ بإمكانية القضاء على وباء إيبولا قريبًا في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة التهديد الناشئ عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ وذلك بعد مرور أكثر من عام على محاربة تفشي فيروس إيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي، بأنه لا توجد أي حالة إصابة بالإيبولا حاليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد مضيّ أكثر من عام على جهود مكافحة هذا المرض؛ مُعرِبة عن تفاؤلها بانتهاء المرض قريبًا.

وعقد مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا هذا الأسبوع؛ بهدف تعزيز المشاركة ووضع خطة فعالة للتأهب والاستجابة لبلدان المنطقة، بحضور صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يُذكر أن أكثر من 5% من ضحايا الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كانوا من العاملين الصحيين الذين أصيبوا بالمرض من خلال الاتصال بسوائل أجسام المصابين، وتعمل المكاتب الإقليمية والقطرية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان الآن، على توسيع نطاق هذه التدخلات استعدادًا للانتشار المحتمل لفيروس كورونا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
08:22 AM

الأمم المتحدة تستعد لمكافحة "كورونا" مع تلاشي فيروس "إيبولا" في الكونغو

بعد مرور أكثر من عام على محاربته وأودى بحياة 2200 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أعرَبَ مسؤولو الأمم المتحدة، عن تفاؤل حَذِرٍ بإمكانية القضاء على وباء إيبولا قريبًا في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة التهديد الناشئ عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ وذلك بعد مرور أكثر من عام على محاربة تفشي فيروس إيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي، بأنه لا توجد أي حالة إصابة بالإيبولا حاليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد مضيّ أكثر من عام على جهود مكافحة هذا المرض؛ مُعرِبة عن تفاؤلها بانتهاء المرض قريبًا.

وعقد مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا هذا الأسبوع؛ بهدف تعزيز المشاركة ووضع خطة فعالة للتأهب والاستجابة لبلدان المنطقة، بحضور صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يُذكر أن أكثر من 5% من ضحايا الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كانوا من العاملين الصحيين الذين أصيبوا بالمرض من خلال الاتصال بسوائل أجسام المصابين، وتعمل المكاتب الإقليمية والقطرية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان الآن، على توسيع نطاق هذه التدخلات استعدادًا للانتشار المحتمل لفيروس كورونا.

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