وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة.

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-22 بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء. ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة. وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 05:10 PM

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 21.825 ضحية





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بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة.

وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.