النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة

ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 21.825 ضحية

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة.

وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة
سبق

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة.

وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:10 PM

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة

ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 21.825 ضحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
299

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة.

وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة