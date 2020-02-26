النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المالية" توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

لتبادل الخبرات بما يسهم في تمويل السلع والخدمات المستوردة

وقّعت وزارة المالية بمقر الوزارة في مدينة الرياض أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري "K-SURE".

وقد وقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن الشركة الكورية للتأمين التجاري "لي ان هو" رئيس الشركة.


ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون ومناقشة الفرص التجارية المحتملة بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات التجارية والتعاون بالطرق الممكنة، بما يسهم في تمويل السلع والخدمات المستوردة من جمهورية كوريا الجنوبية من قبل الشركة الكورية للتأمين التجاري، وتوفير حد ائتماني للشراكة الاستراتيجية من الشركة لتمويل المشاريع الحكومية في المملكة ذات المحتوى الكوري.

وزارة المالية الرياض الشركة الكورية للتأمين التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المالية" توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري
سبق

وقّعت وزارة المالية بمقر الوزارة في مدينة الرياض أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري "K-SURE".

وقد وقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن الشركة الكورية للتأمين التجاري "لي ان هو" رئيس الشركة.


ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون ومناقشة الفرص التجارية المحتملة بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات التجارية والتعاون بالطرق الممكنة، بما يسهم في تمويل السلع والخدمات المستوردة من جمهورية كوريا الجنوبية من قبل الشركة الكورية للتأمين التجاري، وتوفير حد ائتماني للشراكة الاستراتيجية من الشركة لتمويل المشاريع الحكومية في المملكة ذات المحتوى الكوري.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:36 PM

"المالية" توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

لتبادل الخبرات بما يسهم في تمويل السلع والخدمات المستوردة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
171

وقّعت وزارة المالية بمقر الوزارة في مدينة الرياض أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري "K-SURE".

وقد وقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن الشركة الكورية للتأمين التجاري "لي ان هو" رئيس الشركة.


ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون ومناقشة الفرص التجارية المحتملة بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات التجارية والتعاون بالطرق الممكنة، بما يسهم في تمويل السلع والخدمات المستوردة من جمهورية كوريا الجنوبية من قبل الشركة الكورية للتأمين التجاري، وتوفير حد ائتماني للشراكة الاستراتيجية من الشركة لتمويل المشاريع الحكومية في المملكة ذات المحتوى الكوري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,829
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,318
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,677
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة