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"أردوغان" يلاحق معارضيه حتى في الهند: اتهامات بالإرهاب لمعلمين ورجال أعمال

اعتمد على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة بنيودلهي

أماط موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في الشأن التركي، اللثام، اليوم الأربعاء، عن حصوله على وثائق قضائية، تفيد بأن الحملة التي أطلقتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها خارج البلاد وصلت إلى الهند.

وكانت حملات "أردوغان" في الماضي تشمل الدول المحيطة في تركيا وفي أوروبا، وهذه أول مرة تصل إلى منطقة جنوبي آسيا البعيدة آلاف الكيلومترات عن تركيا.

وبحسب ما نشره اليوم موقع "سكاي نيوز عربية" تُظهر الوثائق توجيه اتهامات بالإرهاب إلى معلمين ورجال أعمال أتراك يعيشون في الهند، بناء على أدلة لفّقها المدعي العام التركي.

وأشار الموقع السويدي إلى أنه في 21 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد 12 مواطناً تركياً يعيشون في الهند.

واعتمد الاتهام على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة في نيودلهي بين عامي 2016-2018، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المتهمين أي مخالفات.

وشمل الذين طالهم التحقيق، ممثلو منظمة "إنديالوغ" التي تجمع أفراداً من ثقافات وأديان مختلفة، وتنظم مهرجاناً دولياً للغة والثقافة، بالإضافة إلى مديري الغرفة التجارية التركية الهندية، ورجال

أعمال ومعلمين بارزين يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.

وبحسب الوثائق، يواجه هؤلاء تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وأكدت الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الحملة الواسعة النطاق التي تستهدف منتقدي معارضي حكومة أردوغان خارج تركيا، عبر البعثات الدبلوماسية التركية.

الرئيس رجب طيب أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" يلاحق معارضيه حتى في الهند: اتهامات بالإرهاب لمعلمين ورجال أعمال
سبق

أماط موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في الشأن التركي، اللثام، اليوم الأربعاء، عن حصوله على وثائق قضائية، تفيد بأن الحملة التي أطلقتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها خارج البلاد وصلت إلى الهند.

وكانت حملات "أردوغان" في الماضي تشمل الدول المحيطة في تركيا وفي أوروبا، وهذه أول مرة تصل إلى منطقة جنوبي آسيا البعيدة آلاف الكيلومترات عن تركيا.

وبحسب ما نشره اليوم موقع "سكاي نيوز عربية" تُظهر الوثائق توجيه اتهامات بالإرهاب إلى معلمين ورجال أعمال أتراك يعيشون في الهند، بناء على أدلة لفّقها المدعي العام التركي.

وأشار الموقع السويدي إلى أنه في 21 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد 12 مواطناً تركياً يعيشون في الهند.

واعتمد الاتهام على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة في نيودلهي بين عامي 2016-2018، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المتهمين أي مخالفات.

وشمل الذين طالهم التحقيق، ممثلو منظمة "إنديالوغ" التي تجمع أفراداً من ثقافات وأديان مختلفة، وتنظم مهرجاناً دولياً للغة والثقافة، بالإضافة إلى مديري الغرفة التجارية التركية الهندية، ورجال

أعمال ومعلمين بارزين يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.

وبحسب الوثائق، يواجه هؤلاء تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وأكدت الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الحملة الواسعة النطاق التي تستهدف منتقدي معارضي حكومة أردوغان خارج تركيا، عبر البعثات الدبلوماسية التركية.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
03:33 PM

"أردوغان" يلاحق معارضيه حتى في الهند: اتهامات بالإرهاب لمعلمين ورجال أعمال

اعتمد على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة بنيودلهي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أماط موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في الشأن التركي، اللثام، اليوم الأربعاء، عن حصوله على وثائق قضائية، تفيد بأن الحملة التي أطلقتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها خارج البلاد وصلت إلى الهند.

وكانت حملات "أردوغان" في الماضي تشمل الدول المحيطة في تركيا وفي أوروبا، وهذه أول مرة تصل إلى منطقة جنوبي آسيا البعيدة آلاف الكيلومترات عن تركيا.

وبحسب ما نشره اليوم موقع "سكاي نيوز عربية" تُظهر الوثائق توجيه اتهامات بالإرهاب إلى معلمين ورجال أعمال أتراك يعيشون في الهند، بناء على أدلة لفّقها المدعي العام التركي.

وأشار الموقع السويدي إلى أنه في 21 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد 12 مواطناً تركياً يعيشون في الهند.

واعتمد الاتهام على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة في نيودلهي بين عامي 2016-2018، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المتهمين أي مخالفات.

وشمل الذين طالهم التحقيق، ممثلو منظمة "إنديالوغ" التي تجمع أفراداً من ثقافات وأديان مختلفة، وتنظم مهرجاناً دولياً للغة والثقافة، بالإضافة إلى مديري الغرفة التجارية التركية الهندية، ورجال

أعمال ومعلمين بارزين يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.

وبحسب الوثائق، يواجه هؤلاء تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وأكدت الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الحملة الواسعة النطاق التي تستهدف منتقدي معارضي حكومة أردوغان خارج تركيا، عبر البعثات الدبلوماسية التركية.

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