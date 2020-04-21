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جمعية جازان الخيرية تستهدف توزيع أكثر من 13 ألف سلة غذائية

من خلال حملة "الزم بيتك وبرك يأتيك".. للحد من انتشار عدوى كورونا

أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان حملتها الخيرية تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك"، وذلك لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا، وتأتي مبادرة الجمعية، تحقيقاً لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.

وصرح أمين جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 70,000 كرتون من التمور الفاخرة وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و12,000 كيس سكر، 12,000 كيس أرز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 13,000 سلة غذائية مغلفة.

كما أكد المدير التنفيذي عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الأحياء.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها والأسر المتضررة ودعمها الكبير لجمعيات المنطقة.

كما تقدم أمين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.

ودعا "العلاوي" مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، ومثمناً العطاء الوافر الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ مطلق الغويري، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمة كل شر.

جازان جمعية البر الخيرية بجازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية جازان الخيرية تستهدف توزيع أكثر من 13 ألف سلة غذائية
سبق

أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان حملتها الخيرية تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك"، وذلك لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا، وتأتي مبادرة الجمعية، تحقيقاً لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.

وصرح أمين جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 70,000 كرتون من التمور الفاخرة وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و12,000 كيس سكر، 12,000 كيس أرز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 13,000 سلة غذائية مغلفة.

كما أكد المدير التنفيذي عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الأحياء.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها والأسر المتضررة ودعمها الكبير لجمعيات المنطقة.

كما تقدم أمين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.

ودعا "العلاوي" مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، ومثمناً العطاء الوافر الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ مطلق الغويري، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمة كل شر.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:47 AM
اخر تعديل
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:20 AM

جمعية جازان الخيرية تستهدف توزيع أكثر من 13 ألف سلة غذائية

من خلال حملة "الزم بيتك وبرك يأتيك".. للحد من انتشار عدوى كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان حملتها الخيرية تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك"، وذلك لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا، وتأتي مبادرة الجمعية، تحقيقاً لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.

وصرح أمين جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 70,000 كرتون من التمور الفاخرة وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و12,000 كيس سكر، 12,000 كيس أرز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 13,000 سلة غذائية مغلفة.

كما أكد المدير التنفيذي عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الأحياء.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها والأسر المتضررة ودعمها الكبير لجمعيات المنطقة.

كما تقدم أمين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.

ودعا "العلاوي" مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، ومثمناً العطاء الوافر الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ مطلق الغويري، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمة كل شر.

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