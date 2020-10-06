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"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

غدًا.. اجتماع وزارء السياحة لدول العشرين برئاسة المملكة والعين على التعافي والعودة

يقام افتراضيًا بحضور الوزراء

تستضيف المملكة غدًا الأربعاء 7 أكتوبر الاجتماع الوزاري لوزراء السياحة لمجموعة العشرين افتراضيًا وبرئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة.

ويهدف الاجتماع إلى تشجيع تعافي السفر والسياحة وانتهاز الفرص الكامنة لتعافٍ اقتصادي أسرع ما بعد جائحة كورونا وزيادة مشاركة القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق المزيد من تنمية القطاع الذي يساهم في الاقتصاد العالمي.

وستتم مناقشة التقدم الذي تحقق في مجموعة عمل السياحة خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين والذي يشمل الالتزامات التي تمت حيال الاستجابة لجائحة كورونا، وتقدم سير العمل في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة وتعزيز تجربة السفر الآمن والمريح وتحسين تجربة المسافرين.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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غدًا.. اجتماع وزارء السياحة لدول العشرين برئاسة المملكة والعين على التعافي والعودة
سبق

تستضيف المملكة غدًا الأربعاء 7 أكتوبر الاجتماع الوزاري لوزراء السياحة لمجموعة العشرين افتراضيًا وبرئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة.

ويهدف الاجتماع إلى تشجيع تعافي السفر والسياحة وانتهاز الفرص الكامنة لتعافٍ اقتصادي أسرع ما بعد جائحة كورونا وزيادة مشاركة القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق المزيد من تنمية القطاع الذي يساهم في الاقتصاد العالمي.

وستتم مناقشة التقدم الذي تحقق في مجموعة عمل السياحة خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين والذي يشمل الالتزامات التي تمت حيال الاستجابة لجائحة كورونا، وتقدم سير العمل في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة وتعزيز تجربة السفر الآمن والمريح وتحسين تجربة المسافرين.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:27 PM

غدًا.. اجتماع وزارء السياحة لدول العشرين برئاسة المملكة والعين على التعافي والعودة

يقام افتراضيًا بحضور الوزراء

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خالد خليل - الرياض
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تستضيف المملكة غدًا الأربعاء 7 أكتوبر الاجتماع الوزاري لوزراء السياحة لمجموعة العشرين افتراضيًا وبرئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة.

ويهدف الاجتماع إلى تشجيع تعافي السفر والسياحة وانتهاز الفرص الكامنة لتعافٍ اقتصادي أسرع ما بعد جائحة كورونا وزيادة مشاركة القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق المزيد من تنمية القطاع الذي يساهم في الاقتصاد العالمي.

وستتم مناقشة التقدم الذي تحقق في مجموعة عمل السياحة خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين والذي يشمل الالتزامات التي تمت حيال الاستجابة لجائحة كورونا، وتقدم سير العمل في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة وتعزيز تجربة السفر الآمن والمريح وتحسين تجربة المسافرين.

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