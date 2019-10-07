رابطة بيئية تزرع 100 ألف بذرة طلح شرق "الشملي"

تتميز بسرعة النمو وطول العمر وتحمّل ندرة الماء

زرعت رابطة الشملي البيئية، أكثر من مائة ألف بذرة طلح شرق المحافظة.

وجاء اختيار بذر الطلح؛ لامتياز شجره بسرعة النمو وطول العمر، وتحمّل ندرة الماء والامتداد العميق والأوراق الوارفة الظلال.

الجدير بالذكر، أن الرابطة أَسّسها مجموعة من الناشطين المهتمين بالبيئة من أبناء الشملي، وقد قاموا بجهود كبيرة وأنشطة متعددة داخل المحافظة؛ في محاولات لمدّ الغطاء الأخضر في أماكن متفرقة في محافظة الشملي.