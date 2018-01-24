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"الوهيبي": وظائف المدارس الأهلية والعالمية للمواطنين فقط

مدير تعليم الرياض تَوَعّد باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على منع قيام غير المواطنين والمواطنات من مباشرة أي أعمال إشرافية أو إدارية أو أعمال متعلقة بالأنشطة الطلابية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة. وتَوَعّد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

ووجّه الوهيبي جميعَ المدارس الأهلية والعالمية والجاليات والبرامج الدولية والمسارات للبنين والبنات، بالإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة لديها والمستهدفة بالتوطين والمبلغة لها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" قبل نهاية عمل يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ، كما طالَبَ جميع المدارس الأهلية والعالمية بالرفع لمكتب التعليم الأهلي بالإجراء المنفذ لها في الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"؛ بما يشمل البيانات الأساسية، التي أبرزها بيانات الحي والمدرسة والوظائف المعلن عنها ومسمياتها وجنسها وعددها.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنس الأحيدب، أن توجيه المدير العام يأتي انسجاماً مع توجيهات وزارة التعليم في هذا الخصوص بشأن تعزيز الانتماء الوطني وتوطين الوظائف في التعليم الأهلي، وتكامل الجهود بين وزارة التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف والاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق.

وأضاف "الأحيدب" أن الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ستساعد على إمكانية الإعلان في جميع المناطق عن الوظائف الشاغرة ومتطلباتها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، التي تتيح للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، الاطلاعَ والتقديم عليها إلكترونياً.

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"الوهيبي": وظائف المدارس الأهلية والعالمية للمواطنين فقط
سبق

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على منع قيام غير المواطنين والمواطنات من مباشرة أي أعمال إشرافية أو إدارية أو أعمال متعلقة بالأنشطة الطلابية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة. وتَوَعّد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

ووجّه الوهيبي جميعَ المدارس الأهلية والعالمية والجاليات والبرامج الدولية والمسارات للبنين والبنات، بالإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة لديها والمستهدفة بالتوطين والمبلغة لها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" قبل نهاية عمل يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ، كما طالَبَ جميع المدارس الأهلية والعالمية بالرفع لمكتب التعليم الأهلي بالإجراء المنفذ لها في الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"؛ بما يشمل البيانات الأساسية، التي أبرزها بيانات الحي والمدرسة والوظائف المعلن عنها ومسمياتها وجنسها وعددها.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنس الأحيدب، أن توجيه المدير العام يأتي انسجاماً مع توجيهات وزارة التعليم في هذا الخصوص بشأن تعزيز الانتماء الوطني وتوطين الوظائف في التعليم الأهلي، وتكامل الجهود بين وزارة التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف والاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق.

وأضاف "الأحيدب" أن الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ستساعد على إمكانية الإعلان في جميع المناطق عن الوظائف الشاغرة ومتطلباتها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، التي تتيح للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، الاطلاعَ والتقديم عليها إلكترونياً.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:06 AM

"الوهيبي": وظائف المدارس الأهلية والعالمية للمواطنين فقط

مدير تعليم الرياض تَوَعّد باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

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عبدالحكيم شار - الرياض
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شدد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على منع قيام غير المواطنين والمواطنات من مباشرة أي أعمال إشرافية أو إدارية أو أعمال متعلقة بالأنشطة الطلابية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة. وتَوَعّد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

ووجّه الوهيبي جميعَ المدارس الأهلية والعالمية والجاليات والبرامج الدولية والمسارات للبنين والبنات، بالإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة لديها والمستهدفة بالتوطين والمبلغة لها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" قبل نهاية عمل يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ، كما طالَبَ جميع المدارس الأهلية والعالمية بالرفع لمكتب التعليم الأهلي بالإجراء المنفذ لها في الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"؛ بما يشمل البيانات الأساسية، التي أبرزها بيانات الحي والمدرسة والوظائف المعلن عنها ومسمياتها وجنسها وعددها.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنس الأحيدب، أن توجيه المدير العام يأتي انسجاماً مع توجيهات وزارة التعليم في هذا الخصوص بشأن تعزيز الانتماء الوطني وتوطين الوظائف في التعليم الأهلي، وتكامل الجهود بين وزارة التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف والاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق.

وأضاف "الأحيدب" أن الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ستساعد على إمكانية الإعلان في جميع المناطق عن الوظائف الشاغرة ومتطلباتها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، التي تتيح للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، الاطلاعَ والتقديم عليها إلكترونياً.

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