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جامعة الملك خالد تعيِّن 82 دكتورًا ومحاضرًا في سبيل سعودة وظائفها الأكاديمية

الجامعة ستواصل خطتها لاستقطاب السعوديين وفق آلية جديدة.. وستتبعهم بدفعات قادمة

في إطار خطتها الجديدة لسعودة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أنهت جامعة الملك خالد إجراءات تعيين 26 أستاذًا مساعدًا، وترقية 56 معيدًا إلى رتبة محاضر من الذين يواصلون حاليًا دراسة الدكتوراه.

وقال مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي: إن الجامعة ستواصل خطتها في سبيل استقطاب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين السعوديين، وفق آلية جديدة، ستسهم في سعودة الوظائف الأكاديمية بالجامعة التي تم إعلان بعضها اليوم، وستتبعهم بدفعات قادمة بحول الله.

وأكد أن جامعة الملك خالد تتمثل رؤية السعودية الطموحة 2030 فيما يتعلق بسعودة وظائفها؛ إذ تكمن قوة الجامعات في عناصرها الوطنية؛ فالمواطن هو "ثروتنا الأولى" كما أوضح ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -، وهو ما سنسعى جاهدين لمواصلته في المرحلة القادمة مع الاستفادة بالطبع من كل الطاقات العلمية النوعية على مستوى العالم.

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جامعة الملك خالد تعيِّن 82 دكتورًا ومحاضرًا في سبيل سعودة وظائفها الأكاديمية
سبق

في إطار خطتها الجديدة لسعودة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أنهت جامعة الملك خالد إجراءات تعيين 26 أستاذًا مساعدًا، وترقية 56 معيدًا إلى رتبة محاضر من الذين يواصلون حاليًا دراسة الدكتوراه.

وقال مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي: إن الجامعة ستواصل خطتها في سبيل استقطاب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين السعوديين، وفق آلية جديدة، ستسهم في سعودة الوظائف الأكاديمية بالجامعة التي تم إعلان بعضها اليوم، وستتبعهم بدفعات قادمة بحول الله.

وأكد أن جامعة الملك خالد تتمثل رؤية السعودية الطموحة 2030 فيما يتعلق بسعودة وظائفها؛ إذ تكمن قوة الجامعات في عناصرها الوطنية؛ فالمواطن هو "ثروتنا الأولى" كما أوضح ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -، وهو ما سنسعى جاهدين لمواصلته في المرحلة القادمة مع الاستفادة بالطبع من كل الطاقات العلمية النوعية على مستوى العالم.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
10:27 PM

جامعة الملك خالد تعيِّن 82 دكتورًا ومحاضرًا في سبيل سعودة وظائفها الأكاديمية

الجامعة ستواصل خطتها لاستقطاب السعوديين وفق آلية جديدة.. وستتبعهم بدفعات قادمة

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ظافر الشهري - أبها
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1,034

في إطار خطتها الجديدة لسعودة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أنهت جامعة الملك خالد إجراءات تعيين 26 أستاذًا مساعدًا، وترقية 56 معيدًا إلى رتبة محاضر من الذين يواصلون حاليًا دراسة الدكتوراه.

وقال مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي: إن الجامعة ستواصل خطتها في سبيل استقطاب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين السعوديين، وفق آلية جديدة، ستسهم في سعودة الوظائف الأكاديمية بالجامعة التي تم إعلان بعضها اليوم، وستتبعهم بدفعات قادمة بحول الله.

وأكد أن جامعة الملك خالد تتمثل رؤية السعودية الطموحة 2030 فيما يتعلق بسعودة وظائفها؛ إذ تكمن قوة الجامعات في عناصرها الوطنية؛ فالمواطن هو "ثروتنا الأولى" كما أوضح ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -، وهو ما سنسعى جاهدين لمواصلته في المرحلة القادمة مع الاستفادة بالطبع من كل الطاقات العلمية النوعية على مستوى العالم.

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