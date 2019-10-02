قريباً .. بدء محاكمة خلية الـ ٤٥ إرهابياً.. فجّروا ٣ مساجد واغتالوا العميد كتاب

شاركوا في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها

تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة قريباًعقد جلساتها لمحاكمة خلية إرهابية مكوّنة من ٤٥ متهماً.

ومن أبرز جرائم الخلية التي بدأت أولى جلسات محاكمتها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله-، والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.