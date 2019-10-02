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قريباً .. بدء محاكمة خلية الـ ٤٥ إرهابياً.. فجّروا ٣ مساجد واغتالوا العميد كتاب

شاركوا في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها

تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة قريباًعقد جلساتها لمحاكمة خلية إرهابية مكوّنة من ٤٥ متهماً.
ومن أبرز جرائم الخلية التي بدأت أولى جلسات محاكمتها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله-، والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قريباً .. بدء محاكمة خلية الـ ٤٥ إرهابياً.. فجّروا ٣ مساجد واغتالوا العميد كتاب
سبق

تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة قريباًعقد جلساتها لمحاكمة خلية إرهابية مكوّنة من ٤٥ متهماً.
ومن أبرز جرائم الخلية التي بدأت أولى جلسات محاكمتها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله-، والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:43 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
04:06 PM

قريباً .. بدء محاكمة خلية الـ ٤٥ إرهابياً.. فجّروا ٣ مساجد واغتالوا العميد كتاب

شاركوا في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
35,209

تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة قريباًعقد جلساتها لمحاكمة خلية إرهابية مكوّنة من ٤٥ متهماً.
ومن أبرز جرائم الخلية التي بدأت أولى جلسات محاكمتها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله-، والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.

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