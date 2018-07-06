النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سرقة ثري سعودي تُطيح بجزائريَّيْن في المغرب

اقتحما جناحه في الفندق واستوليا على مبالغ مالية وساعات ثمينة وبطاقات بنكية

فتحت الجهات الأمنية بالمغرب تحقيقاً مع جزائريَّيْن (45 - 46 عاماً) متهميْن باقتحام جناح ثري سعودي بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة مراكش وسرقة مبالغ مالية ومحتويات ثمينة .

ووفقاً لتقارير مغربية، فإن عناصر الشرطة بمراكش، تلقت بلاغاً عن دخول شخصيْن إلى جناح النزيل السعودي واستهدفا الخزنة الحديدية المؤمَّنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، وأربعة سندات هوية، ووثائق سفر.

وأضافت أن البحث الميداني الذي أجرته الشرطة أسفر عن الكشف عن المتورطيْن في ارتكاب هذه القضية، اللذين جرى توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.

وبحسب البلاغ نفسه، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الجزائريين يُوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما كانا قد دخلا للمغرب بشكل متزامن نسبياً، مع فارق يومين فقط، فضلاً عن ارتكابهما هذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.

ومازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف ومُلابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج المغرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سرقة ثري سعودي تُطيح بجزائريَّيْن في المغرب
سبق

فتحت الجهات الأمنية بالمغرب تحقيقاً مع جزائريَّيْن (45 - 46 عاماً) متهميْن باقتحام جناح ثري سعودي بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة مراكش وسرقة مبالغ مالية ومحتويات ثمينة .

ووفقاً لتقارير مغربية، فإن عناصر الشرطة بمراكش، تلقت بلاغاً عن دخول شخصيْن إلى جناح النزيل السعودي واستهدفا الخزنة الحديدية المؤمَّنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، وأربعة سندات هوية، ووثائق سفر.

وأضافت أن البحث الميداني الذي أجرته الشرطة أسفر عن الكشف عن المتورطيْن في ارتكاب هذه القضية، اللذين جرى توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.

وبحسب البلاغ نفسه، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الجزائريين يُوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما كانا قد دخلا للمغرب بشكل متزامن نسبياً، مع فارق يومين فقط، فضلاً عن ارتكابهما هذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.

ومازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف ومُلابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج المغرب.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
12:53 PM

سرقة ثري سعودي تُطيح بجزائريَّيْن في المغرب

اقتحما جناحه في الفندق واستوليا على مبالغ مالية وساعات ثمينة وبطاقات بنكية

A A A
خالد علي - الرياض
5
7,388

فتحت الجهات الأمنية بالمغرب تحقيقاً مع جزائريَّيْن (45 - 46 عاماً) متهميْن باقتحام جناح ثري سعودي بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة مراكش وسرقة مبالغ مالية ومحتويات ثمينة .

ووفقاً لتقارير مغربية، فإن عناصر الشرطة بمراكش، تلقت بلاغاً عن دخول شخصيْن إلى جناح النزيل السعودي واستهدفا الخزنة الحديدية المؤمَّنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، وأربعة سندات هوية، ووثائق سفر.

وأضافت أن البحث الميداني الذي أجرته الشرطة أسفر عن الكشف عن المتورطيْن في ارتكاب هذه القضية، اللذين جرى توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.

وبحسب البلاغ نفسه، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الجزائريين يُوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما كانا قد دخلا للمغرب بشكل متزامن نسبياً، مع فارق يومين فقط، فضلاً عن ارتكابهما هذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.

ومازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف ومُلابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج المغرب.

شارك برأيك
90
497

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,834
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,380
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,257
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,497

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة